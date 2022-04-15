Россияне готовят провокацию в Запорожской области в форме ВСУ

Оккупанты продолжают вести подрывную деятельность. На этот раз они готовят провокацию в Запорожской области. Для этого захватчики используют форму ВСУ.

Как сообщают источники 24 канала в Спецслужбах, в Запорожской области готовится провокация. Во время нее российские захватчики планируют переодеться в форму ВСУ.

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Российские захватчики будут выдавать себя за бойцов ВСУ

Оккупанты закупились синим скотчем. В Спецслужбе добавили, что есть высокая вероятность, что в регионе появятся группы, которые будут носить форму ВСУ. Следовательно, есть высокие шансы, что готовится провокация.

Ранее ВСУ сообщили о высокой вероятности попытки наступления российских войск на Запорожье.

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