Российские войска сумели взять под свой контроль некоторые регионы Украины. Так, в оккупации находится Мелитополь.

Россияне готовят псевдореферендум в Мелитополе

В этом городе Запорожье неоднократно были подтверждены случаи насильственных действий в отношении гражданского населения. Сейчас же оккупационные власти Мелитополя решили устроить псевдореферендум. Об этом свидетельствует оперативная обстановка в юго-восточном направлении от Сил обороны Запорожского края.

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Да, в городе уже начали подготовку к этому псевдореферендуму. Он будет происходить по случаю присоединения к "стране зла".

Зачем оккупантам коллаборант Данильченко

Пропагандистские каналы опубликовали заявление псевдо мэра-коллаборанта Мелитополя Галины Данильченко. Вероятно, они содержали поддержку таких решений.

Колаборантка забыла, что она лишь враждебная прислуга, а власть города принадлежит местным жителям,

– подчеркнули в ведомстве.

В Силах обороны Запорожского края добавили, что население Мелитополя считает несколько иное по поводу проведения такого мероприятия. И это не раз подтверждалось действиями патриотов Мелитополя.

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Запорожское направление: последние данные

Оперативная обстановка на юго-восточном направлении перемен не претерпела. Подразделения Сил обороны продолжают удерживать рубежи и защищать нашу землю от российского оккупанта.

Основные усилия враг сосредоточил на содержании захваченных территорий, огневом поражении позиций наших войск, усилении отдельных направлений человеческими ресурсами и проведении ротаций личного состава имеющихся подразделений, рассредоточенных подразделений во избежание огневого поражения от подразделений наших войск.

Также враг совершенствовал инженерное оборудование линий обороны, проводил воздушную разведку с использованием БПЛА в отдельных районах.

Российские террористические войска продолжают цинично нарушать нормы интернационального гуманитарного права и правила ведения войны. Россияне осуществили обстрелы по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам города Орехов, Гуляйполе и села Червоное.

На временно занятых противником территориях продолжается проведение противоправных действий в отношении местного населения. Продолжают оказывать информационно-психологическое влияние на граждан, распространяя лживую пропаганду.

В результате российских артиллерийских ударов в селе Новоданиловка Пологовского района получил минно-взрывное ранение местный мужчина. Были повреждены гражданские объекты инфраструктуры города Орехов и Гуляйполе, повреждения получили более десяти объектов, один человек получил тяжелые травмы.

Российские "дикари" на временно занятых территориях продолжают заниматься мародерством.

Временно неподконтрольными территориями области остаются населенные пункты: Бердянского района, Мелитопольского района, Васильевского района, Пологовского района (кроме города Орехов и Гуляйполе).

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