Где россияне планируют активно наступать в ближайшее время

На Покровском направлении российское командование после захвата города Селидово провело перегруппировку сил и средств, которая достаточно иллюстрирует дальнейшие планы оккупантов.

Россияне готовятся к интенсивному наступлению на Покровск

Сейчас главные силы российской группировки войск "Центр" в виде основных сил 2 и почти всей 41 общевойсковой армии сконцентрировались в достаточно узкой полосе – от Лозоватского до Новогродовки.

Читайте также Осталась неделя: какой сценарий ждет Украину

Кроме того, 2 ЗВА противника частью своих сил вместе с 90 танковой дивизией продолжают наступательные действия в районе Селидово, в частности, по направлениям Вишневое – Григорьевка и Новогродовка – Лысовка.

Эти факты свидетельствуют о подготовке командованием противника возобновления интенсивного наступления, непосредственно в сторону Покровска и Мирнограда. Особенно, если рассматривать их не отдельно, а как части единого замысла противника.

Резкое наращивание тактической и оперативной плотности российских войск в достаточно узкой полосе на Покровском направлении с одновременным усилением интенсивности атак с явным желанием прорваться в район Новотроицкое – Шевченко – Даченское – Желтое со стороны Селидово, вряд ли стоит считать "стечением обстоятельств".

Думаю, последовательность здесь будет следующая:

сначала 90 танковая дивизия и часть сил 27 МСД 2 ЗВА прорвутся в район южнее Покровска;

затем главные силы 2 и 41 ЗВА начнут интенсивные атаки со стороны Николаевки в сторону Мирнограда (через Луч). Как вариант – со стороны Гродовки в сторону Новоэкономичного. Также они попытаются прорваться вдоль железной дороги прямо на Покровск, со стороны Новогродовки.

Вряд ли они будут пробовать делать это одновременно. Ведь в таком случае 2 ЗВА придется дополнительно выделять силы и средства из своего состава для усиления 27 МСД, а также блокирования или захвата района Лысовки и Сухого Яра. Это очевидно ослабит противника на направлении главного удара.

Ситуация на Кураховском и Торецком направлениях

2. Насколько я понимаю, "фланговые проблемы" УВ "Центр" российское командование, в порядке преемственности, отдало "на откуп" своей "новорожденной" 51-й ЗВА, в частности северный берег Кураховского водохранилища и Торецк.

Сейчас ее силы распределены на двух отдельных тактических направлениях – Торецком и Кураховском.

Это достаточно своеобразное решение российского командования. По каждому из них отдельно 51 ЗВА противника не может сконцентрировать максимум своих усилий, ей приходится действовать на этих направлениях только определенным комплектом сил и средств, в частности:

в Торецке "забивают баки" Пушилину об "охране Зеленского" подразделения 9 и 132 ОМСБр и части сил 1 ОМСБр;

остальные занимаются "главным вопросом" – пытаются или прижать к Кураховскому водохранилищу и окружить наши войска в районе Кураховки, или просто вытеснить их оттуда к рубежу Заря – Старые Терны;

1 ОМСБр – часть оперирует на Торецком направлении, а часть находится в резерве на Кураховском направлении.

Как по мне, для всей 51 ЗВА это неравнозначные задачи.

Важно Нужно ли на самом деле Украине экономическое бронирование

Сейчас основные ее усилия концентрируются именно на Кураховском направлении. Там ее войскам поручено ответственное дело – обеспечить прорыв российских войск в Курахово с севера и востока. Ну, вот они и обеспечивают.

Думаю, ближайшее время ВСУ отойдут полностью с северного берега Кураховского водохранилища. Важный вопрос – будут ли они оборонять именно Курахово? Ведь ключевой узел обороны, который позволял еще более-менее удерживать территорию к северу от водохранилища, ВСУ оставили меньше чем за неделю с того момента, как противник взял Украинск и прорвался в Цукурино.

Под Покровском оказалась неожиданная бригада оккупантов

3. Ну и в завершение будет некоторая непроверенная информация. В полосе 2 ЗВА противника на Покровском направлении якобы фиксируются подразделения 61 отдельной бригады морской пехоты.

Это соединение еще недавно принадлежало к группировке войск противника "Днепр" (оперировало в районе города Олешки), на Приднепровском направлении. В целом оно входит в состав Северного флота России, который с февраля вошел в состав Ленинградского военного округа.

Рекомендуем 10 лет назад я покидал Крым с четким осознанием относительно будущего

По логике, именно эта бригада должна была вместо 810 и 155 ОБР МП сейчас бегать по Курским лесам, которые входят в зону ответственности УВ "Север". Однако нет – ее привезли под Донецк.

Как по мне, если эта информация соответствует действительности, то это достаточно показательно. Ведь, если бы УВ "Центр" не испытывала сложностей с резервами, то особой необходимости перетаскивать из Днепра на Донбасс целую бригаду морской пехоты не было бы.

Более того, даже если допустить, что на Днепре она стала "лишней", то ее, вероятно, повезли бы прямо под Курск, а не в тылы 2-й ЗВА на Покровском направлении. Похоже, что потребность УВ "Центр" несколько острее чем под Курском. Причем, настолько, что эту бригаду не довезли до Курских лесов, а выгрузили прямо под Донецком.