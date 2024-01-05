Будет политический и военный надлом: как оккупанты готовятся обороняться в Крыму

На временно аннексированном Крымском полуострове царит дух деоккупации. Это уже чувствуют российские оккупанты, для которых украинский Крым стал важным военным и политическим регионом.

Об этом 24 Каналу сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что для Украины очень важно, чтобы Крым был под полным контролем Сил обороны.

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"Из Крыма началась российская агрессия, там должна завершиться", – отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.

Крым – важный военный и политический объект

Россияне со своей стороны также понимают важность этого плацдарма, поэтому будут защищать Крым и готовятся к этому.

Оккупанты постоянно укрепляют сооружения, налаживают логистику и строят новые дороги, в частности на территории горного Крыма, чтобы иметь возможность мобильнее использовать оружие.

В первую очередь для врага Крымский полуостров важен как военный объект. Несмотря на то, что российские захватчики вывезли из Крыма часть Черноморского флота в Севастополе, остался самый современный корабль "Циклон", с которого противник продолжает атаковать мирные города Украины.

Кроме того, там сосредоточено много военной техники. Также на остров россияне привозят раненых солдат из Запорожского и Херсонского направлений,

– сказал Бариев.

В то же время, для руководства страны-агрессора Крым – это политико-имиджевый объект.

"После деоккупации полуострова у врага будет политический и военный надлом", – подытожил член Меджлиса крымскотатарского народа.

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