Будет политический и военный надлом: как оккупанты готовятся обороняться в Крыму
На временно аннексированном Крымском полуострове царит дух деоккупации. Это уже чувствуют российские оккупанты, для которых украинский Крым стал важным военным и политическим регионом.
Об этом 24 Каналу сказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, отметив, что для Украины очень важно, чтобы Крым был под полным контролем Сил обороны.
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"Из Крыма началась российская агрессия, там должна завершиться", – отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.
Крым – важный военный и политический объект
Россияне со своей стороны также понимают важность этого плацдарма, поэтому будут защищать Крым и готовятся к этому.
Оккупанты постоянно укрепляют сооружения, налаживают логистику и строят новые дороги, в частности на территории горного Крыма, чтобы иметь возможность мобильнее использовать оружие.
В первую очередь для врага Крымский полуостров важен как военный объект. Несмотря на то, что российские захватчики вывезли из Крыма часть Черноморского флота в Севастополе, остался самый современный корабль "Циклон", с которого противник продолжает атаковать мирные города Украины.
Кроме того, там сосредоточено много военной техники. Также на остров россияне привозят раненых солдат из Запорожского и Херсонского направлений,
– сказал Бариев.
В то же время, для руководства страны-агрессора Крым – это политико-имиджевый объект.
"После деоккупации полуострова у врага будет политический и военный надлом", – подытожил член Меджлиса крымскотатарского народа.
В Крыму сезон горячего "хлопка": что известно
- Во временно оккупированном Севастополе 4 января прогремело не менее 10 мощных взрывов. СтратКом ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили командный пункт соединения оккупационных войск вблизи Севастополя.
- Впоследствии местные телеграм-каналы сообщили о "прилете" в районе Юхариной Балки. По данным журналистов, вероятнее всего на месте прилета расположена 31-я дивизия ПВО воздушно-космических сил России. Отметим, что ранее там размещалась 76 дивизия ПВО Украины (в/ч А-2355).
- Министерство убийств России похвасталось якобы сбитием 10 ракет. Однако местные жители выложили в соцсети кадры с прилетами. Задымление видели в районе Севастополя, Евпатории и других местах.