Оккупанты накапливают плавсредства возле Херсона: появились спутниковые снимки
Источник:David Helms
Российские захватчики чувствуют, что скоро им придется покинуть Херсон, однако изо всех сил пытаются удержаться в регионе. Вражеские солдаты перекидывают большое количество кораблей на Юг Украины.
Российские захватчики осознают свое неизбежное поражение в войне против Украины и понемногу готовят к "жесту доброй воли" в Херсонской области. Однако сдаться без боя – это как-то несолидно для "второй армии мира", поэтому вражеские солдаты "усиливают" обороноспособность.
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Враг увеличивает численность флота на Юге
Общественный защитник Дэвид Хелмс, анализируя спутниковые снимки, отметил, что в Херсонской области на восточном берегу Днепра увеличилось количество российских кораблей.
На фотографиях за 16, 31 октября и 5 ноября действительно видно, что присутствие врага в регионе выросло. Еще посреди октября кораблей не было видно, а сейчас их фиксируют спутники.
Фото Херсонщины за 16 октября / Фото со страницы Дэвида Хелмса
Спутниковый снимок Херсона за 31 октября / Фото со страницы Дэвида Хелмса
Фото Херсонщины со спутника за 5 ноября / Фото со страницы Дэвида Хелмса
Контрнаступление ВСУ на Херсон: актуальная информация
- Замминистра обороны Анна Маляр прокомментировала недавно ситуацию на южном направлении боевых действий. По ее словам, украинские военные продолжают вытеснять российских оккупантов. Конечно, захватчики пытаются наступать, однако безрезультатно.
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань допускает, что россияне готовят большую ловушку для ВСУ, но не в Херсоне. Чиновник считает, что вообще нет никакой логики в том, чтобы оккупанты содержали Херсон, поскольку он расположен в стороне от логистических маршрутов.
- В то время Кремль уже готовит методички для пропагандистов, в которых сказано, как объяснять отступление российских солдат из Херсона. Гражданам враждебного государства будут рассказывать о том, что Юг Украины – самое сложное для российской армии направление на текущем этапе "спецоперации", поэтому "второй армии мира" пришлось совершить "жест доброй воли".
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