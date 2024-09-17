Террористы, как всегда, анонсируют свои теракты, заранее обвиняя в этом Украину.

Россия успела накопить ракеты со времени предыдущей атаки

По данным так называемой службы внешней разведки России, которая уже давно превратилась в офис по генерации фейков и теорий заговоров во главе с их главным конспирологом Сергеем Нарышкиным – "Украина намерена инсценировать российский ракетный удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории – больнице или детском саду".

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Что это говорит? Это говорит о том, что Россия готовит очередной ракетный удар по территории Украины и среди объектов, которые планируют атаковать оккупанты, есть больницы и детские сады. В целом, ничего нового в тактике террористов, за исключением анонсов своих преступлений, что уже становятся традиционными.

Помните, как в июле пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла о каком-то разрушении Киевской гидроэлектростанции, инсценированном "киевским режимом"? А уже 26 августа во время массированного ракетного удара российские ракеты прилетали по Киевской ГЭС.

Собственно, ближайшее время следует ожидать как минимум ракетного удара. О целях этой атаки террористы уже объявили.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Последний удар с ограниченным боекомплектом был 4 сентября и только за прошедшие дни военно-промышленный комплекс России мог сделать не менее 30 – 40 ракет Х-101, Х-555 и "Калибр". И это только производство за указанный период. Не теряйте бдительности.