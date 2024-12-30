Россияне на Херсонщине готовятся к штурму и ожидают больших потерь, – "Атеш"

Ситуация на фронте сложная, россияне пытаются захватить новые территории и вернуть уже утраченные ранее. В частности, недавно стало известно о возможных планах штурмовать наши позиции на Херсонщине.

Оккупанты на Херсонщине готовятся к штурму и ожидают больших потерь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Россияне получили инструкции

Агент движения "Атеш" с 1218-го мотострелкового полка России рассказал, что командование готовится к штурмовым действиям. Он также отметил, что они готовы к значительным потерям личного состава.

По его словам, всем военнослужащим выдали инструкцию, согласно которой необходимо написать свои данные (ФИО, личный номер, дата рождения) на бумажке и поместить ее в гильзу, которую нужно постоянно носить с собой.

Это нужно для упрощенной идентификации в случае ранения или смерти.

Известно, что это подразделение создали уже после начала полномасштабного вторжения. Оно в основном состоит из мобилизованных.

"Атеш" призывает россиян присоединяться к ним и оказывать сопротивление.