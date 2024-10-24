Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, сообщает LIGA.net.

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Штурмы без бронетехники

По его словам, россияне меняют тактику, используя небольшие пехотные группы по 5 – 7 человек, которые действуют без поддержки бронетехники. А сами штурмы происходят каждые 20 – 30 минут, прикрываясь лесополосами и другими особенностями местности.

Противник пытается осуществлять штурмовые действия с трех направлений одновременно. Основные усилия сосредоточены к югу от Селидово и со стороны населенного пункта Цукурино. В то же время под прикрытием артиллерийского огня, россияне пытаются прорвать украинскую оборону.

Интенсивность обстрелов возросла

За последние дни существенно увеличилось количество артиллерийских обстрелов и атак из реактивных систем залпового огня на востоке. Музычук напомнил, что только за последние сутки зафиксировано 559 обстрелов, тогда как весной было около 200 в день.

Он также отметил, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Селидово 13 раз, используя значительные силы пехоты. Благодаря контратакам Нацгвардии удалось ликвидировать 157 оккупантов и ранить еще 150, что эквивалентно трем ротам.

Какая сейчас ситуация на Покровском направлении