Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, сообщает LIGA.net.
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Штурмы без бронетехники
По его словам, россияне меняют тактику, используя небольшие пехотные группы по 5 – 7 человек, которые действуют без поддержки бронетехники. А сами штурмы происходят каждые 20 – 30 минут, прикрываясь лесополосами и другими особенностями местности.
Противник пытается осуществлять штурмовые действия с трех направлений одновременно. Основные усилия сосредоточены к югу от Селидово и со стороны населенного пункта Цукурино. В то же время под прикрытием артиллерийского огня, россияне пытаются прорвать украинскую оборону.
Интенсивность обстрелов возросла
За последние дни существенно увеличилось количество артиллерийских обстрелов и атак из реактивных систем залпового огня на востоке. Музычук напомнил, что только за последние сутки зафиксировано 559 обстрелов, тогда как весной было около 200 в день.
Он также отметил, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Селидово 13 раз, используя значительные силы пехоты. Благодаря контратакам Нацгвардии удалось ликвидировать 157 оккупантов и ранить еще 150, что эквивалентно трем ротам.
Какая сейчас ситуация на Покровском направлении
- К слову, генерал Николай Маломуж отметил, что Украина подготовила укрепрайоны, враг пытается прорвать фланги, но приказа о выходе из Селидово нет, готовятся контрмеры.
- Российские войска на Покровском направлении сталкиваются с трудностями из-за географических особенностей местности и недостатка резервов для усиления.
- Российские блогеры сообщают о продвижении на один километр возле Бахмута, но подтверждений нет; также наблюдаются перемещения в Покровском регионе и у Курахово.