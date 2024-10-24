Про це розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук, повідомляє LIGA.net.

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Штурми без бронетехніки

За його словами, росіяни змінюють тактику, використовуючи невеликі піхотні групи по 5 – 7 осіб, які діють без підтримки бронетехніки. А самі штурми відбуваються кожні 20 – 30 хвилин, прикриваючись лісосмугами та іншими особливостями місцевості.

Противник намагається здійснювати штурмові дії з трьох напрямків одночасно. Основні зусилля зосереджені на південь від Селидового та з боку населеного пункту Цукурине. Водночас під прикриттям артилерійського вогню, росіяни намагаються прорвати українську оборону.

Інтенсивність обстрілів зросла

За останні дні суттєво збільшилася кількість артилерійських обстрілів та атак з реактивних систем залпового вогню на сході. Музичук нагадав, що лише за останню добу зафіксовано 559 обстрілів, тоді як навесні було близько 200 на день.

Він також зазначив, що минулої доби російські війська атакували Селидове 13 разів, використовуючи значні сили піхоти. Завдяки контратакам Нацгвардії вдалося ліквідувати 157 окупантів та поранити ще 150, що еквівалентно трьом ротам.

Яка зараз ситуація на Покровському напрямку