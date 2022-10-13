После отступления на Херсонщине россияне пытаются закрепить новую линию на фронте возле Милового

Украинские силы обороны продвигаются на Юге все ближе к Херсону. Поэтому оккупанты вынуждены отступать и закреплять новые линии обороны.

В начале октября русские войска были вынуждены отступить примерно на 20 километров севернее Херсона. Об этом рассказали в разведке Великобритании.

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Россияне готовятся к боям за Херсон

Именно после этого русские войска, как предполагают в разведке, пытаются закрепить новую линию фронта к западу от села Милово.

Сейчас вдоль этой линии фронта продолжаются тяжелые бои, особенно на западной части. Более того, продвижение украинцев на Херсонском направлении означает, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. По словам британцев, сейчас большинство российских войск на этой линии фронта остаются многочисленными частями Воздушно-десантных войск.

Также стало известно, что оккупационные власти, вероятно, готовятся к боям за Херсон. Да, они уже приказали готовиться к эвакуации части мирных жителей из города.

Где находится Милово: смотрите карту

Успехи на Юге Украины за сутки

В ОК "Юг" сообщили, что обстановка в операционной зоне остается стабильно сложной, но контролируемой. Авиация Украины отработала 14 ударов по развертываниям систем вражеской противовоздушной обороны и по районам сосредоточения вооружения, техники и живой силы врага.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. Только на этом направлении враг потерял 36 своих оккупантов. Более того, за сутки армии Украины на Юге удалось уничтожить:

1 танк,

2 топливозаправщика,

2 единицы бронетехники,

3 артсистемы крупного калибра,

4 вертолета,

5 складов с боеприпасами,

5 БпЛА.

Как сообщили в командовании, беспилотники уничтожили над Винницкой и Черкасской областями.

В регионе остаются актуальными возможные ракетные удары, атаки дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийские обстрелы. Также там маневрирует корабельная группировка вражеского флота из 12 боевых кораблей, из которых готовы к применению 3 больших десантных корабля, 2 надводных ракетоносителя с 16-ю "Калибрами". Поэтому в ОК "Юг" призвали не пренебрегать сигналами воздушной обороны.

"Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте бдительны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно", – подчеркнули в командовании.

Потери России на фронте: последние новости

За последние сутки защитникам Украины удалось уничтожить еще 420 россиян, а общее количество мертвых российских оккупантов достигло 63 800 человек. Кроме того, уничтожили 6 танков, 6 вертолетов, 33 беспилотника и много другой вражеской техники.

В сети появилась информация, что безвозвратные потери России уже могли превысить 90 тысяч военных. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на два источника в спецслужбах страны-агрессора.

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