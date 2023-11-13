Фиксируется ли "перегруппировка" оккупантов на левобережье Херсонской области: в ЦНС ответили

Российские пропагандисты 13 ноября заявили, что военные командования "Днепр" якобы перегруппировываются к востоку от реки Днепр. Однако впоследствии оккупанты опровергли свои заявления.

В Центре национального сопротивления отметили, что таким образом оккупанты проводят информационную операцию против Украины. Однако пока никакого движения в Херсонской области не было зафиксировано.

К теме В России заявляли о "переброске войск на восток от Днепра": впоследствии они отказались от слов

Перебросили ли россияне своих военных из Херсонской области

В центре отметили, что российские пропагандисты начали операцию "перемещение военных из Херсонской области", чтобы отвлечь Силы обороны от действий на фронте.

Сейчас, по информации местных, никаких соответствующих движений войск врага не зафиксировано. Поэтому можем констатировать, что сейчас происходит информационная операция против Украины,

– сказали в ЦНС.

В то же время там подчеркнули, что уход россиян из Херсонской области лишь дело времени, которое выполнят украинские защитники. В Центре национального сопротивления назвали такие заявления российских пропагандистов "преждевременным релизом" относительно будущей деоккупации региона от захватчиков страны-агрессора.

Что известно о "перегруппировке" россиян в Херсонской области

Российские пропагандистские СМИ, со ссылкой на заявление министерства обороны России, отметили, что командование "Днепр" якобы приняло решение о переброске военных с левого берега Херсонской области. Там отметили, что солдат якобы переместят на более критические направления.

Однако уже впоследствии российские СМИ решили забрать свои слова обратно. Так, они аннулировали заявление о переброске российских военных и извинились за опубликованную заранее информацию.

В минобороны России также опровергли заявления о перемещении российских военных, отметив, что это "провокация". Пока доподлинно неизвестно, кто именно вбросил информацию о возможном перемещении российских военных из Херсонской области на другие направления фронта.