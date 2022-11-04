Привычка актов доброй воли нам хорошо известна, – Резников о маневрах россиян на Херсонщине

Алексей Резников объяснил, что означают маневры российских оккупантов в Херсонской области. По данным министра, информация россиян имеет две составляющие.

Речь идет об элементах информационно-психологической операции. Однако глава Министерства обороны Украины заверил, что власти хоть и серьезно относятся к любым официальным сообщениям России, однако доверяют только данным нашей разведки.

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Готовы ли оккупанты на Херсонщине к "акту доброй воли"

Министр обороны Алексей Резников сыронизировал, что у российских оккупантов есть привычка к "актам доброй воли".

Чиновник вспомнил, что она украинцам известна еще по Киевщине, Сумщине и Черниговщине, а также острову Змеиный.

Я думаю, что они потенциально готовы к "акту доброй воли" по левому берегу Днепра как раз в районе Херсона и Херсонской области. Но для этого им придется потерять потенциал благодаря действиям наших Вооруженных Сил,

– объяснил Резников.

Министр напомнил, что на ход войны также влияет погода в регионе. Дожди ведь замедляют движение наших войск.

Однако Алексей Резников объяснил, что он сознательно и осведомленно верит в то, что мы закончим войну выходом на границы 1991 года.

Странные события в Херсонской области: основное

3 ноября заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что в Херсоне из здания облгосадминистрации таинственно исчезла тряпка, которую в Кремле называют флагом.

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя события в Херсоне, заявила, что это могут быть уловки врагов.

Уловкой такие действия могут быть еще и потому, что Москва заминировала дамбу Каховской ГЭС и может планировать ее взорвать, чтобы затопить правобережье Днепра.

Ранее об опасности этих действий Кремля говорили Владимир Зеленский и Алексей Данилов. Подробнее об этом, что происходит в Херсоне и куда бегут кафиры, читайте по ссылке.

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