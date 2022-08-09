россияне не учатся на своих ошибках: ждем новый "жест доброй воли"

Я довольно часто повторяю, что оккупанты себя на правом берегу Херсонщины ведут точно так же, как на острове Змеиный.

Когда ВСУ нанесли первый удар по Змеиному, было понятно, что он находится под полным огневым контролем украинской артиллерии и размещение там контингента РОВ (российских оккупационных войск – 24 канал) – самоубийство.

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россия не услышала

Но РОВ продолжили туда свозить своих военнослужащих, оборудование, технику, пытались восстановить инфраструктуру и даже создавали эшелонированное ПВО. А ВСУ продолжили их долбить, методично, размеренно, с толком и расстановкой.

И вот, два с половиной месяца после первой оплеухи, они таки продемонстрировали "жест доброй воли" и сбежали с острова Змеиный.

Аналогично и с правобережной Херсоншиной. Ну, дали вам понять, что вы как на ладони, и бежать с поврежденными мостами вам будет некуда. А все ваши средства защиты мостов, уголковые отражатели и ПВО – это как мертвому припарки.

Но, нет.

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Все это было на Змеином

Точно, как с островом Змеиный, оккупанты стягивают к мостам ПВО.

Я уже писал о концентрации ЗРК малой и средней дальности в районе мостов, а за сутки их стало больше. Сейчас оккупанты для "прикрытия" мостов и прочих объектов, которые не прикрываются российским ПВО, сконцентрировали 5 единиц ЗРК "Бук-М1", 2 единицы ЗРПК "Панцирь-С1", один ЗРК "Тор М2" и 3 единицы ЗРК "Оса".

Отто фон Бисмарк: "Дураки говорят, что они учатся на собственном опыте, я предпочитаю учиться на опыте других". россияне не учатся даже на своих же ошибках. Кто же они тогда?

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