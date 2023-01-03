Россияне обстреливают свои же позиции в Херсонской области, - Соболевский

Украинские военные преуспевают в продвижении на Херсонском направлении. Впрочем, нередко российские военные подставляют Вооруженные Силы Украины – бьют по оккупированным территориям, а обвиняют украинскую сторону.

Об этом 24 Каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, в настоящее время по просьбе украинских военных сохраняется информационная тишина о ходе событий на левом берегу Днепра.

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Россияне хотят подставить ВСУ

Российские военные на временно оккупированных территориях Херсона используют тактику, которая заключается в подрыве репутации ВСУ.

У нас там сейчас несколько случаев за последние дни, когда враг обстреливал города, которые сейчас сам и контролирует, именно для того чтобы создать фейк, что это ВСУ,

– объяснил Соболевский.

По его словам, такие клеветы со стороны россиян абсолютно противоречат действительности. Украинские военные используют только высокоточное оружие и открывают огонь, только убедившись, что рядом нет гражданского населения и жилых застроек. А методы ведения оппозиции у оккупантов другие.

"Накрывают из "Градов", ствольной артиллерии, минометной системы. Там вообще речь не может говориться о какой-то высокой точности, они просто обстреливают по жилым кварталам", - отметил первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

Ситуация со взятием Олешек

Населенный пункт Олешки на левобережной Херсонской области все еще остается оккупированным россиянами.

Относительно Олешек, по этому объекту была отработка значительно раньше. Возможно, повторно отработали,

– отметил Соболевский.

Он пояснил, что якобы освобождение Большого Потемкинского острова, раскинувшегося между двумя берегами Херсона, украинская сторона пока тоже не будет комментировать, потому что это также может навредить дальнейшему позитивному развитию событий.

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"Наши военные очень круто работают и сейчас очень сильно избивают врага. Освободжение правобережной Херсонщины – это лучший пример того, что они умеют это делать", – добавил первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

Соболевский призвал не комментировать какие-либо продвижения на фронте без официальных комментариев ВСУ.

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