Украинские партизаны высмеяли россиян, которые хотели проникнуть в их ряды: что они придумали

Россияне никогда не умели в логику. Они даже попытались проникнуть в ряды украинских партизан. Но сделали это настолько бестолково, что их наши защитники разве что высмеяли.

Как отмечают в партизанском движении "Атеш", российские спецслужбы постоянно пытаются обмануть их. Делают это для того, чтобы узнать планы украинцев в тылу. Но реальность такова: сообразительности врагу не хватает, а его попытки – настоящие жалости.

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Жалкая попытка провалилась

Оккупанты хотели нашим партизанам якобы сдать "секрет" (тайник) спецназовцев росгвардии. Захватчики, в стремлении втереться в доверие, думали, что наши защитники в тылу купятся на этот дешевый цирк.

Детальнее объясним, что же произошло. Оккупанты решили выехать в село Червоное Поле на Запорожье. От линии фронта этот населённый пункт отделяют около 80 километров. Там они решили обустроить якобы секретный тайник росгвардии. Собственно, его локацию должны были сдать украинским партизанам, чтобы заверить, что – свои.



Село Красное Поле расположено в 80 километрах от линии фронта / Скриншот

К счастью армия оккупантов не очень подкована в военном деле. И потому упустили некоторые детали в своей информационной диверсии,

– говорят в "Атеше".

Речь идет о том, что:

"секреты" (тайники) никто не прячет глубоко в тылу;

как правило, спецназ росгвардии занимается отбиранием домов у местных или живут где-нибудь в отелях, но точно не выбирают для этого какие-то дома в тылу, где спят на кариматах;

По словам наших партизан, соответствующие постановки организуют для того, чтобы не ехать на передок.

Россияне хотели втереться в доверие украинских партизан / Фото движения "Атеш"

А еще наши партизаны спросили у россиян: "Ребята, ну почему такая чистая комната?" Их также удивило наличие гранатомета. Ведь гранатометы стреляют на расстояние несколько сотен метров, но никак не несколько десятков.



А вот и локация этого так называемого "секрета" / Скриншот

"Жалкая попытка, неуважаемые! – подчеркивают в "Атеше".

Заметим, что украинские партизаны, несмотря на все трудности, продолжают противостоять оккупантам. Как заметил координатор движения "Желтая лента", сложнее всего работать на Донбассе и в Мариуполе. Причины две – принудительная мобилизация и гуманитарная катастрофа. Следует понимать, что на этих территориях люди боятся лишний раз выходить на улицу.