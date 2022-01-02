Россияне хотят, чтобы Лукашенко как можно скорее посетил оккупированный Крым
Источник:ТАСС
В Кремле заявили, что готовы принять Александра Лукашенко во временно оккупированном Россией Крыму. Там якобы готовы "хоть сейчас".
Соответствующее заявление сделал заместитель российского МИДа Андрей Руденко. Об этом российский политик рассказал в интервью изданию.
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Что касается посещения полуострова президентом (говорится о самопровозглашенном президенте Беларуси – 24 канал) Александром Григорьевичем Лукашенко, то крымские власти неоднократно заявляла о готовности принять его хоть сейчас,
– заявил политик.
Добавил, что якобы дальнейшее укрепление сотрудничества Белоруссии с Крымом и Севастополем, включительно с установлением прямого авиа - и железнодорожного сообщения, – якобы положительно воспримут люди.
Что этому предшествовало
- Владимир Путин посетил временно оккупированный Россией Крым 4 ноября 2021 года. Причина визита – принять "участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства" в Севастополе.
- В украинском МИД объяснили, что визит главы Кремля на полуостров не согласовывали с Украиной. В ведомстве рассказали, что Путин незаконно посетил оккупированный Крым.
- Александр Лукашенко в начале декабря 2021 года заявил, что якобы Крым де-факто и де-юре стал российским после непризнанного ООН, ЕС, США, Украиной и ее союзниками "крымского референдума".
- Самопровозглашенный президент Беларуси также заявил, что он намерен посетить оккупированный Крым. Добавил, что договаривался об этом с президентом России Владимиром Путиным.
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