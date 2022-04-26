Россияне хотят наступать на Кривой Рог, но потеряли 70 военных и склад боеприпасов

Россияне не оставляют попыток захватить как можно больше территории Украины. При этом, пытаясь наступать, оккупанты терпят сокрушительные потери.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на вечернем брифинге рассказал, что одна из целей врага в настоящее время – Кривой Рог. По состоянию на 26 апреля оккупанты хотят наступать на город, однако ВСУ уничтожили их состав боеприпасов и 70 военных, передает 24 канал.

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Оккупанты хотят наступать на Кривой Рог

Арестович подчеркнул, что в направлении Кривого Рога противник прилагает огромные усилия. Враг концентрирует свои силы на Севере Херсонской области и хочет продвинуться в сторону города.

Впрочем, сегодня в течение суток (26 апреля – ред. 24 канал) оккупанты понесли на этом направлении потери – не менее 70 погибших военных и уничтоженный состав боеприпасов,

– подчеркнул советник главы ОП.

Алексей Арестович добавил, что Вооруженные Силы Украины осуществляют на этом направлении стратегическую оборонительную операцию, и делают это очень удачно.

Последние новости из Кривого Рога: коротко

19 апреля Александр Вилкул рассказал об обстрелах оккупантами Криворожского района. Он отметил, что линия фронта тогда проходила уже внутри Херсонской области.

В Кривом Роге 21 апреля решили изменить топографические названия, связанные со страной-агрессором. Под переименование попали, в частности, названия улиц.

На Пасху, 24 апреля, жители города сознательно обходили церкви Московского патриархата и массово святили паски в храмах ПЦУ и УГКЦ.

В тот же день мэр города заявил, что россияне собирают наступательное ударное формирование в направлении Кривого Рога в Херсонской области, однако населенный пункт готов к эффективной обороне.

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