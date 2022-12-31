На Донбассе ВСУ "читают" действия россиян и заранее отрабатывают контроперации

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Донбассе. Враги пытаются найти "слабое" место в обороне ВСУ, однако им это не удается.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, наше командование "считывает" все действия россиян. Именно поэтому врагу дают мощный отпор.

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Что происходит на Донбассе

Сергей Череватый рассказал, что россияне пытаются совершить прорыв, окружить Вооруженные Силы Украины и выйти в Славянск и Краматорск.

На самом деле уже несколько месяцев враг пытается, сосредоточившись на некоторых участках, то есть не проводя большой стратегической наступательной операции, а пытаясь на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях незначительными контрнаступательными действиями найти слабое место в нашей обороне, чтобы прорвать,

– объяснил спикер.

По его словам, россияне мечтают охватить нашу группировку или прорвать систему обороны ВСУ. Именно этими действиями враги хотят:

выйти на оперативное пространство;

стремительными движениями идти в направлении Славянска и Краматорска, захватывая новые территории.

"Однако все эти действия "читаются" нашим командованием, и, как правило, заранее прорабатываются контроперации на тех направлениях, где они действуют. Пристреляны все участки местности, откуда они, как правило, ведут свои наступательные действия. И наши воины своей слаженностью, обученностью, мужеством ежесуточно дают им отпор", – рассказал Сергей Череватый.

Более того, по его словам, россияне время от времени пытаются вести контрнаступательные действия, в частности в районе Стельмаховки и Червонопоповки и на других участках фронта. Однако враги постоянно оказывались под плотным огнем реактивных систем и артиллерии, минометов и танков. Поэтому несли большие потери, после чего – отступали.

Какие потери врага за минувшие сутки на Донбассе

Спикер Восточной группировки войск ВСУ рассказал, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении в Луганской области российская армия потеряла:

119 человек убитыми и 150 ранеными;

3 танка;

боевую машину пехоты;

систему залпового огня "Град";

а также 2 беспилотника.

Сергей Череватый пояснил, что в настоящее время трудности придает погода и сложная видимость, а также истощение личного состава ежедневными атаками россиян. Кроме того, захватчики действуют малыми группами, что заставляет бойцов ВСУ быть более сосредоточенными.

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