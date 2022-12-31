За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, наше командування "зчитує" всі дії росіян. Саме тому ворогу дають потужну відсіч.

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Що відбувається на Донбасі

Сергій Череватий розповів, що росіяни намагаються здійснити прорив, оточити Збройні Сили України та вийти до Слов'янська й Краматорська.

Насправді вже кілька місяців поспіль ворог намагається, зосередившись на деяких ділянках, тобто не проводячи великої стратегічної наступальної операції, а намагаючись на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках незначними контрнаступальними діями знайти слабке місце в нашій обороні, щоб прорвати,

– пояснив речник.

За його словами, росіяни мріють охопити наше угруповання чи прорвати систему оборони ЗСУ. Саме цими діями вороги хочуть:

вийти на оперативний простір;

стрімкими рухами йти в напрямку Слов'янська і Краматорська, захоплюючи нові території.

"Проте усі ці дії "читаються" нашим командуванням, і, як правило, заздалегідь опрацьовується контроперації на тих напрямках, де вони діють. Пристріляні всі ділянки місцевості, звідки вони, як правило, ведуть свої наступальні дії. І наші воїни своєю злагодженістю, навченістю, мужністю щодобово дають їм відсіч", – розповів Сергій Череватий.

Ба більше, за його словами, росіяни час від часу намагаються вести контрнаступальні дії, зокрема в районі Стельмахівки та Червонопопівки та на інших ділянках фронту. Однак вороги постійно опинялись під щільним вогнем наших реактивних систем та артилерії, мінометів та танків. Тому зазнавали великих втрат, після чого – відступали.

Які втрати ворога за минулу добу на Донбасі

Речник Східного угруповання військ ЗСУ розповів, що минулої доби на Лиманському напрямку в Луганській області російська армія втратила:

119 людей убитими та 150 пораненими;

3 танки;

бойову машину піхоти;

систему залпового вогню "Град";

а також 2 безпілотники.

Сергій Череватий пояснив, що наразі труднощів додає погода та складна видимість, а також виснаження особового складу щоденними атаками росіян. Окрім того, загарбники діють малими групами, що змушує бійців ЗСУ бути більш зосередженими.

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