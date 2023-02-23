"Уперлись в стену": россияне намекают на переговоры, чтобы взять передышку

Россияне понесут сокрушительные потери на фронте среди личного состава и техники. Вероятно, их намеки на готовность к переговорам свидетельствуют о том, что враг хочет взять паузу, чтобы накопить силы для нового удара.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. Он отметил, что Украина будет вести переговоры только при условии, что будут привлечены к ответственности все виновные, выплаченные репарации и российские войска выйдут с территории Украины, признанной в 1991 году.

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Нардеп считает, что после российских неудач летом, осенью и зимой на временно оккупированных территориях, с которых они были отброшены, "им необходима передышка". К тому же сейчас противник терпит большие потери в Донецкой и Луганской области.

Вениславский убежден, что для россиян на фронте сейчас сложилась патовая ситуация, и они это понимают. Несмотря на то, что оккупанты стянули все имеющиеся силы на восточное направление, никаких успехов они уже не смогут достичь, подчеркнул говорящий.

Они понимают, что уперлись в стену, которую пробить с тем потенциалом, который у них сейчас есть, уже не могут.

– добавил депутат.

Тактика русских

Из-за сложной ситуации на фронте россияне начали посылать сигналы западным союзникам Украины о готовности к переговорам, но "с учетом новых территориальных реалий", отметил Вениславский.

Эта тактика для россиян не нова, они ее демонстрировали еще в 2014 году во время оккупации части Донецкой и Луганской областей. Когда у врага начались серьезные проблемы, Владимир Путин пошел на переговоры для того, чтобы подготовиться к войне, которую развязал в 2022 году, сообщил спикер.

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Враг намекает на переговоры

В настоящее время россияне понимают, что уровень потерь стал критическим как с точки зрения военной тактики, так и с точки зрения общественного восприятия, подчеркнул Вениславский.

Он сообщил, что передышка россиян имеет одну цель – перегруппировать силы, пополнить потери и через полгода, год или два снова напасть и снова уничтожать украинскую государственность.

Поэтому для нас никакие переговоры сейчас не приняты, если они не предусматривают полный вывод оккупационных войск со всех территорий, принадлежащих к международно признанным границам Украины. Это Автономная Республика Крым и полностью вся Донецкая и Луганская области, а также временно оккупированная Запорожская и Херсонская области,

– резюмировал Вениславский.

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