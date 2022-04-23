Россияне хотят подавить сопротивление защитников Мариуполя: возобновили авиаудары по "Азовстали"

Российские захватчики не оставляют попыток подавить окончательное сопротивление бойцов, защищающих Мариуполь. Для этого они возобновили авиаудары по "Азовстали"

Окупанти также пытаются брать штурмом завод. Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

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Защитники Мариуполя держатся

Есть сложные новости у нас. Они заключаются в том, что враг пытается подавить окончательное сопротивление защитников Мариуполя в районе "Азовстали",

– сказал Арестович.

Смотрите видео брифинга Алексея Арестовича за 23 апреля:

Он подчеркнул, что российские захватчики возобновили авиационные удары. Их наносят по территории завода, района обороны наших войск. Кроме того, вражеские войска пытаются брать "Азовсталь" штурмом.

В то же время, украинские защитники держатся. Они мужественно отстаивают свои позиции, хотя ситуация чрезвычайно сложная. Более того, нашим военным удается делать еще и контрвылазки, подчеркивает Арестович.

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