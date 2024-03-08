Серьезная подготовка: на какие населенные пункты сейчас нацелены россияне – показываем на карте

Российские оккупационные войска активно давят по всей линии фронта. На нескольких направлениях у врага продолжается серьезная подготовка к боевым действиям.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, заметив, что враг хочет "срезать" вклинение украинских военных.

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Какие направления для врага в приоритете

Полковник ВСУ в запасе предположил, что есть два вклинения Сил обороны Украины, которые враг хочет "срезать" как когда-то на Авдеевском отрезке:

Северское направление – Белогоровка в сторону Лисичанска;

Ореховское направление – Работино в сторону Токмака.

В 2023 году украинские военные "вклинились" на Запорожье на глубину до 15 километров в оборону противника возле оккупированных населенных пунктов Копани, Новопрокоповка и Вербовое, но остановились из-за недостатка боеприпасов.

Россияне "срезали" вклинение возле Авдеевки, теперь будут пытаться "срезать" Работинский и Белогоровский выступы,

– отметил Роман Свитан.

На обоих направлениях продолжается серьезная подготовка к боевым действиям, размещены до 40 тысяч российских военных, которые уже пытаются в режиме "формирующих операций" выполнять наступательные действия.

Подробнее о ситуации на фронте

Россияне стягивают резервы на Угледарское направление. Враг хочет продвинуться в сторону Новомихайловки и развить успех ко дню "выборов" в России. Боевые действия продолжаются непосредственно в селе, в частности, на его восточной окраине.

Целью россиян на Бахмутском направлении остается захват Часового Яра, от которого до линии фронта около 5 километров. Однако пока оккупанты не имеют возможности начать полномасштабную атаку на город.

Захватчики, как и обычно, бросают в бой огромное количество живой силы, пытаясь продвигаться. Ожесточенные бои продолжаются также в районе Ивановского. Россияне ни на день не перестают атаковать.

Россияне продолжают бросать в бой "свежемобилизованных" оккупантов, которые оказались в российской армии в последние несколько месяцев. Хотя враг пытается применять много пехоты и техники, он уже исчерпал свои силы на Авдеевском участке.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили 2 атаки противника в районах Работино и западнее Вербового Запорожской области.На Северском направлении противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.