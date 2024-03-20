Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток, по состоянию на 20 марта, зафиксировано 67 боевых столкновений.

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Обстрелы

В общем, враг нанес три ракетных и 62 авиационных удара, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары подверглись населенные пункты Большая Лукашевка, Белополье Сумской области; Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое и Избицкое Харьковской области; Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области; Роздоловка, Веселое, Константиновка, Очеретино, Тоненькое, Победа, Новомихайловка, Новоселовка Первая, Уманское и Старомайорское Донецкой области; Антоновка Херсонской области.

Ппод артиллерийским огнем были около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не фиксировали.

На Северском и Слобожанском направлениях враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы.

На Купянском направлении враг совершил три безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области. Синьковка на карте:

На Лиманском направлении наши воины отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Роздоловка, Веселое Донецкой области и Серебрянского лесничества. Терны на карте:

На Бахмутском направлении наши воины отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Предтечино, Клещеевка, Белая Гора Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Клещеевка на карте: Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около десяти населенных пунктов, в частности Николаевка, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино и Тоненькое Донецкой области. Первомайское на карте: Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Прогресс, Волчье, Желанное, Мирноград, Новогродовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 29 раз пытался прорвать оборону наших войск. Водяное на карте: Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Победа и Новомихайловка.

На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. Старомайорское на карте:

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки россияне совершили 1 штурм позиций наших войск.