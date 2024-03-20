Росіяни намагаються прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку на Донеччині. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного.
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Генштаб ЗСУ повідомляє, що упродовж доби, станом на 20 березня, зафіксовано 67 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав три ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.