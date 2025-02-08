Хотят создать плацдарм, – Братчук о российских высадках на острова Херсонщины

Российское руководство не прекращает мечтать о захвате островов на правом берегу Херсонщины. Оккупанты стремятся создать плацдарм, подобный украинскому в районе Крынок.

В разговоре с 24 Каналом представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал, что солдаты часто пытаются избежать отправки на острова, поэтому даже ломают лодки, потому что осознают, что погибнут там.

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Как российское командование грезит островами Херсонщины

На Херсонщине российские войска ломают свои лодки, чтобы избежать отправки на острова, понимая, что это путь в одном направлении. Условия для закрепления на этих территориях отсутствуют: нет возможности разместить тяжелую технику и вооружение, которое, к тому же, будет уничтожено в случае попытки это сделать.

Однако оккупанты продолжают мечтать о возможности штурма правого берега Днепра. Их попытки обучать своих военных форсировать реку, в частности с использованием техники, не дают результатов. БТРы, которые должны были бы использоваться для таких операций, не способны эффективно двигаться по воде. Неоднократно фиксировались случаи, когда эти машины топились вместе с экипажами.

Россияне грезят правым берегом и гибнут. Они стремятся осуществить штурм, бросок через Днепр, чтобы создать что-то вроде наших плацдармов, которые действовали в районе Крынок. Они открыто об этом говорят,

– подчеркнул Сергей Братчук.

На моральном фронте ситуация среди российских войск далека от идеальной: потеря важных объектов на левом берегу значительно снижает их настроение, что приводит к росту агрессивности. Оккупанты пытаются нанести ущерб гражданским объектам, поскольку атаковать военные позиции становится все сложнее. Однако украинская армия твердо держит оборону и продолжает борьбу за каждый сантиметр родной земли.

Напомним, утром 5 февраля оккупанты атаковали с помощью БпЛА Антоновку. В результате сброса взрывчатки ранения получили четверо гражданских и есть жертва. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 53-летний мужчина.