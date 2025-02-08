У розмові з 24 Каналом речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів, що солдати часто намагаються уникнути відправлення на острови, тому навіть ламають човни, бо усвідомлюють, що загинуть там.

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Як російське командування марить островами Херсонщини

На Херсонщині російські війська ламають свої човни, аби уникнути відправлення на острови, розуміючи, що це шлях в одному напрямку. Умови для закріплення на цих територіях відсутні: немає можливості розмістити важку техніку та озброєння, яке, до того ж, буде знищене в разі спроби це зробити.

Проте окупанти продовжують мріяти про можливість штурму правого берега Дніпра. Їхні спроби навчати своїх військових форсувати річку, зокрема з використанням техніки, не дають результатів. БТРи, які повинні були б використовуватися для таких операцій, не здатні ефективно рухатися водою. Неодноразово фіксувалися випадки, коли ці машини топилися разом з екіпажами.

Росіяни марять правим берегом і гинуть. Вони прагнуть здійснити штурм, кидок через Дніпро, аби створити щось на зразок наших плацдармів, які діяли в районі Кринок. Вони відкрито про це говорять,

– підкреслив Сергій Братчук.

На моральному фронті ситуація серед російських військ далека від ідеальної: втрата важливих об'єктів на лівому березі значно знижує їхній настрій, що призводить до зростання агресивності. Окупанти намагаються завдати шкоди цивільним об'єктам, оскільки атакувати військові позиції стає все складніше. Проте українська армія твердо тримає оборону і продовжує боротьбу за кожен сантиметр рідної землі.

Нагадаємо, вранці 5 лютого окупанти атакували за допомогою БпЛА Антонівку. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали четверо цивільних та є жертва. Травми, несумісні з життям, отримав 53-річний чоловік.