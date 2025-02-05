Відомо, що серед постраждалих є працівники поліції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Дивіться також Вночі Росія атакувала Харків дронами: пошкоджено пам'ятку архітектури

Ворог атакував Антонівку

Вранці 5 лютого окупаційні війська вкотре атакували за допомогою БпЛА Антонівку, що у передмісті Херсона.

Внаслідок скидання вибухівки поранення отримали четверо цивільних – троє чоловіків 47, 48 та 54 років та 48-річна жінка,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що під час евакуації постраждалих поліцейськими агресор завдав повторного удару, атакувавши автомобіль правоохоронців. Внаслідок цього 3 працівників поліції зазнали поранення.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину.

Додамо, що об 11:27 Роман Мрочко, начальник Херсонської міської військової адміністрації, повідомив, що внаслідок обстрілу Антонівки є жертва. Так, травми, несумісні з життям, внаслідок ворожого обстрілу, зазнав 53-річний чоловік.