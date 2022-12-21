Россияне хотят вывезти 2 тысячи детей с оккупированных территорий в Москву, – Федоров

Россияне планируют вывезти с временно оккупированных территорий в Москву две тысячи несовершеннолетних. Захватчики пытаются убедить, что для детей вроде бы организуют праздник. Однако верить оккупантам не стоит.

Россияне хотят вывезти с временно оккупированных территорий в Москву еще полторы – две тысячи украинских детей. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Россияне беспринципны: они будут шантажировать именно детьми – самым ценным, что есть"

Оккупанты пытаются вывезти детей будто бы на "новогоднюю елку" в Москву. Однако верить россиянам нельзя. Украинских детей вывозят под надуманными предлогами уже далеко не в первый раз. К тому же, захватчики нередко просто безжалостно похищают несовершеннолетних и передают на "усыновление" российским семьям.

Мэр Мелитополя напомнил, как в сентябре оккупанты забирали детей из Энергодара, Каменки-Днепровской. Тогда обещали вернуть их уже через неделю, однако уже вскоре приказали родителям передать зимние вещи. Оккупанты около двух месяцев не отвозили детей домой.

Так что сегодня еще раз призываем всех родителей, конечно, никуда не отпускать с россиянами своих детей. Потому что это, прежде всего, опасно для самих детей. Россияне беспринципны: они будут шантажировать именно детьми – самым ценным, что есть,

– подчеркнул Иван Федоров.

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