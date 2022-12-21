Росіяни хочуть вивезти з тимчасово окупованих територій до Москви ще півтори – дві тисячі українських дітей. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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"Росіяни безпринципні: вони будуть шантажувати саме дітьми, – найціннішим, що є"
Окупанти намагаються вивезти дітей нібито на "новорічну ялинку" до Москви. Однак, вірити росіянам не можна. Українських дітей вивозять під надуманими приводами вже далеко не вперше. До того ж загарбники нерідко просто безжалісно викрадають неповнолітніх та передають на "всиновлення" російським сім'ям.
Мер Мелітополя нагадав, як у вересні окупанти забирали дітей з Енергодару, Кам'янки-Дніпровської. Тоді обіцяли повернути їх вже через тиждень, однак, вже незабаром наказали батькам передати зимові речі. Тоді окупанти близько двох місяців не відвозили дітей додому.
Тож сьогодні ще раз закликаємо всіх батьків, звичайно, нікуди не відпускати з росіянами своїх дітей. Тому що це насамперед небезпечно для самих дітей. Росіяни безпринципні: вони будуть шантажувати саме дітьми, – найціннішим, що є,
– наголосив Іван Федоров.
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Російські загарбники депортують українських дітей: останні новини
- Нещодавно Україна повернула з Росії ще трьох дітей. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що окупанти вивезли неповнолітніх вивезли до дитячого табору "Ведмедик". Їх розлучили з батьками та під приводом "оздоровлення" забрали до Геленджику. Це сталося під час тимчасової окупації Харківської області ще у серпні 2022 року.
- СБУ викрила двох людей з найближчого оточення ватажка бойовиків квазіреспубліки Пушиліна в організації депортації українських дітей. Йдеться про росіян Дмитра Гарцева і Дмитра Шмельова, яких у так званій "ДНР" призначили "міністром охорони здоров'я" та "міністром фінансів" відповідно.
- Раніше Сергій Гайдай повідомив, що з тимчасово окупованих територій Луганщини загарбники незаконно вивозять неповнолітніх до Чечні. Очільник ОВА наголосив, Кадиров хоче зробити з викрадених дітей вбивць.
- 26 листопада в Центрі національного спротиву повідомили, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганщини відзвітувала про проведення поглибленого медичного огляду 15 000 дітей віком від 2 до 17 років. У документах зазначили, начебто 70% неповнолітніх "потребують спеціальної медичної допомоги". Таким чином загарбники намагаються приховати депортацію.