Россияне в агонии ищут замену Авдеевке

В районе Авдеевки в последние дни происходит интересное явление на большинстве направлений атак.

Самые боеспособные российские подразделения вообще не активны

Оккупанты применяют преимущественно подразделения из состава 1 армейского корпуса (так называемого "ДНР"). В свою очередь, регуляры, которых в районе Авдеевки большинство и они гораздо боеспособнее, не так часто участвуют в боевых действиях.

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К примеру, в районе Веселого используют исключительно "тушки" из состава 114 ОМСБр. Та же 114 ОМСБр при поддержке 1454 мотострелкового полка 1 армейского корпуса вела штурмовые действия в направлении Каменка, Авдеевка, Каштаново, Минеральное. Эта же бригада оперирует в районе Коксохима.

Российские регуляры отмечаются в районе Водяного. Речь идет о 55 и 74 ОМСБр 41 общевойсковой армии, но в основном на забой там идут "тушки" 1 ОМСБр 1 АК. В районе Славное – Новомихайловка отсвечивает 39 ОМСБр 68 АК, а в Луганске – Новомихайловка – 255 мотострелковый полк 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии.

При этом наиболее боеспособные 15, 21, 30 ОМСБр 2 общевойсковой армии не проявляют особой активности. Разве что в районе Степового вынырнула 30 ОМСБр, и то без особого размаха на широкую ногу. Аналогично и 239 танковый полк 90 танковой дивизии сидит ниже травы, тише воды.

Третья волна наступления на Авдеевку может состояться в ближайшее время

Собственно, о чем это говорит? Ведется тщательная перегруппировка и доукомплектация подразделений после безумных, самоубийственных волн наступления. Причем подготовка основательная с учетом известного потенциала, собранного оккупантами за последний месяц в Авдеевке, и того, что в последние недели применяется преимущественно пехотная составляющая 1 АК с ограниченным привлечением механизированной компоненты.

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Соответственно, третья волна наступления, значительно мощнее предыдущих двух, может состояться до конца декабря, уже в ближайшие недели – две.

Это вполне логично с учетом известных дедлайнов взятия Авдеевки, установленных российским командованием:

первый – к Новому году;

второй – до проведения так называемых выборов так называемого президента России.

В связи с этим, на себя обращает внимание и чрезмерная активизация россиян по всей восточной линии фронта. Лимано-Купьянская ось, Бахмут, Авдеевка, само собой разумеющееся, Марьинка, а также, я более чем уверен, вскоре начнется повышенная активизация российских войск в районе Угледара.

В определенном смысле вся эта активизация не имеет какого-либо глобального тактического и тем более стратегического смысла. Смысл всего кровавого перформанса – реализация плана "Б" на случай провала оккупации Авдеевки до выборов в России.

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Дело в том, что вражеское командование на случай провала оккупации Авдеевки до выборов, то есть крайнего дедлайна, за невыполнение которого могут полететь головы, решило испытать успех на других направлениях как запасной вариант. Удастся ли захватить Марьинку? Чем не альтернатива Авдеевке? Или Угледар? Вернуть под контроль россиян Клещеевку или Андреевку? Захватить Синьковку и обещать россиянам захватить Купянск, а оттуда и в Харьков близко!

То есть вместо экономии сил из-за высоких потерь в районе Авдеевки вражеское командование выбрало вариант рассредоточения и расходования ресурса везде, где оно видит перспективу что-то урвать.

В целом это истощение их ресурса, рассредоточение по очень широкому фронту без определенного результата, но главное даже не это. Главное, что они сами не верят, что им удастся в краткосрочной перспективе оккупировать маленький городок, в котором сконцентрировано несколько общевойсковых армий и более 40 тысяч человеческого ресурса.