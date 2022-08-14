россияне пытаются захватить трассу возле Песков: военный эксперт объяснил ее важность
По данным британской разведки, оккупанты пытаются захватить трассу M04 возле Песков. Эта дорога важна для логистики украинских войск на этом направлении.
Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, российские оккупанты хотят взять трассу под свой контроль, чтобы усложнить обеспечение украинских подразделений в этом регионе.
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россияне почти никогда не имели успеха в таких операциях
С начала полномасштабного вторжения оккупанты неоднократно ставили целью захватить или взять под огневой контроль важные для ВСУ дороги. Такую задачу россияне пытались выполнить и во время затяжных боев за Северодонецк и Лисичанск.
Почему российские силы пытаются захватывать и перерезать пути? Все для того чтобы не давать должным образом подвозить все необходимое для ведения боевых действий, – отметил Мусиенко.
Впрочем, практически ни разу российские войска не смогли брать под контроль стратегически важные для украинской армии трассы. Кроме того, командование ВСУ всегда продумывает альтернативные варианты поставки боеприпасов и всего необходимого. А если ситуация становится угрожающей, то у военных есть план, как безопасно отойти с территории без больших потерь.
На Востоке идут упорные бои за Пески: смотрите видео
Напомним, сейчас в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Как рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, Пески сейчас находятся под контролем Украины, хотя оккупанты уже неделю врут о захвате.
Также оккупанты пытаются атаковать возле Красногоровки и Первомайского. 13 августа захватчики в очередной раз шли в наступление на Марьинку.