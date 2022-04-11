Россияне хотят запустить фейк, что украинцы сдают оружие от союзников

Россия продолжает вести грязную информационную войну против Украины. Теперь они хотят запустить фейк о том, что украинские защитники сдают оружие от союзников и передают во благо российской армии.

Россияне создают фейки об уничтожении украинцами оружия, которое передают союзники

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, подчеркнув, что это свидетельствует об осознании россиянами проигрыша в этой войне.

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Россия начинает "фейковую операцию" по оружию, которое нам передают союзники. Они понимают, что проигрывают войну, видят свою отсталость и стремятся "сбить" поставки вооружений любыми методами,

– отметил Ермак.

Руководитель ОП рассказал, что один из последних фейков – якобы уничтожение переданных Словакией ЗРК С-300. В то же время эту информацию опроверг премьер Эдуард Хегер.

Опровержение фейка об уничтожении истребителей / Скриншот Ермак

О планах россиян

Ермак подчеркнул, что украинскому правительству известны сценарии россиян.

Назову один из них. Они могут запускать фейки, что украинские солдаты сдаются с оружием от союзников и оно массово переходит на вооружение российской армии,

– рассказал Ермак.

Так что в ОП предупредили о подобных фейках. Ведь оружие в руках воинов ВСУ исключительно отправляет врага на тот свет.

Поэтому русская душа может и дальше жить в собственных розовых мечтах, пока еще жива,

– иронически написал Ермак.

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