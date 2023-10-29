Сейчас россияне активно давят на Силы обороны и имеют продвижение от 20 до 100 метров, теряя огромное количество личного состава и техники. Такой информацией с 24 Каналом поделился экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
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Оккупанты хотят лидировать на фронте
В сети имеется большое количество видео и фото, где сожжены колонны российской техники. Объяснение только одно – оккупантам плевать на здоровье и жизнь своего войска.
Россияне любой ценой, то есть жизнью военных и техникой, пытаются навязать свою повестку дня,
– считает экс-сотрудник СБУ.
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Ведь пока только Украина преобладает на поле боя. Хотя в начале войны наше государство находилось в позиции "сопротивления", теперь же атакует военные объекты России украинскими дронами, подлодками и беспилотниками разных модификаций.
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- Пограничники на Авдеевском направлении сбили возле города вражеский истребитель Су-25. Спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко рассказал, что ущерб произошел с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.
- Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал о ситуации на Таврическом направлении. По его словам, 13 российских оккупантов сдались в плен, а потери противника за сутки составили 489 военных. В то же время украинские военные в течение суток выполнили 1217 огневых задач.
- Британская разведка рассказала, что российские захватчики понесли наибольшие потери на Авдеевском направлении за 2023 год. Вероятно, Россия перебросила на этот участок фронта подразделения с восьми бригад.