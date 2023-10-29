Сейчас россияне активно давят на Силы обороны и имеют продвижение от 20 до 100 метров, теряя огромное количество личного состава и техники. Такой информацией с 24 Каналом поделился экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Оккупанты хотят лидировать на фронте

В сети имеется большое количество видео и фото, где сожжены колонны российской техники. Объяснение только одно – оккупантам плевать на здоровье и жизнь своего войска.

Россияне любой ценой, то есть жизнью военных и техникой, пытаются навязать свою повестку дня,

– считает экс-сотрудник СБУ.

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Ведь пока только Украина преобладает на поле боя. Хотя в начале войны наше государство находилось в позиции "сопротивления", теперь же атакует военные объекты России украинскими дронами, подлодками и беспилотниками разных модификаций.

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