Наразі росіяни активно тиснуть на Сили оборони й мають просування від 20 до 100 метрів, втрачаючи величезну кількість особового складу та техніки. Такою інформацією з 24 Каналом поділився ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
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Окупанти хочуть лідирувати на фронті
У мережі наявна чимала кількість відео та фото, де спалені колони російської техніки. Пояснення лише одне – окупантам начхати на здоров'я та життя свого війська.
Росіяни за всяку ціну, тобто життям військових та технікою, намагаються нав'язати свій порядок денний,
– вважає ексспівробітник СБУ.
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Адже наразі лише Україна переважає на полі бою. Хоча на початку війни наша держава перебувала в позиції "спротиву", тепер же атакує військові об'єкти Росії українськими дронами, підводними човнами та безпілотниками різних модифікацій.
Останні новини з фронту
- Прикордонники на Авдіївському напрямку, збили біля міста ворожий винищувач Су-25. Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко розповів, що збиття відбулося за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський проінформував про ситуацію на Таврійському напрямку. За його словами, 13 російських окупантів здалися у полон, а втрати противника за добу склали 489 військових. Натомість українські військові протягом доби виконали 1217 вогневих завдань.
- Британська розвідка розповіла, що російські загарбники зазнали найбільших втрат на Авдіївському напрямку за 2023 рік. Імовірно, Росія перекинула на цю ділянку фронту підрозділи до восьми бригад.