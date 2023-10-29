Наразі росіяни активно тиснуть на Сили оборони й мають просування від 20 до 100 метрів, втрачаючи величезну кількість особового складу та техніки. Такою інформацією з 24 Каналом поділився ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

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Окупанти хочуть лідирувати на фронті

У мережі наявна чимала кількість відео та фото, де спалені колони російської техніки. Пояснення лише одне – окупантам начхати на здоров'я та життя свого війська.

Росіяни за всяку ціну, тобто життям військових та технікою, намагаються нав'язати свій порядок денний,

– вважає ексспівробітник СБУ.

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Адже наразі лише Україна переважає на полі бою. Хоча на початку війни наша держава перебувала в позиції "спротиву", тепер же атакує військові об'єкти Росії українськими дронами, підводними човнами та безпілотниками різних модифікацій.

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