Жлобство МОК и деньги – политтехнолог о возможном участии россиян и белорусов в Олимпиаде

Скандал вокруг Международного олимпийского комитета не утихает. С 28 по 30 марта пройдет заседание, где обсудят решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в качестве "нейтральных". Между тем, сразу 5 стран выступили против такой идеи. В истории уже была похожая ситуация.

О ней в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Также он очень коротко объяснил, почему вообще в современном мире обсуждаются подобные вопросы. Напомним, против недопущения российских и белорусских спортсменов выступили Украина, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

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"Здесь очень простое объяснение – жлобство МОК и деньги. Не важно, что это представители страны-убийцы. Главное – денег заработать", – четко отметил Тизенгаузен.

История помнит Германию

Политтехнолог упомянул исторический пример, когда в Берлине проводилась Олимпиада и фактически вернула Германию в число цивилизованных стран. Тогда нацисты использовали ее для продвижения своих целей: строили стадионы с большими флагами со свастикой.

"Кстати, тогда еще Европа не поняла, что после некоторые спортсмены-участники закончили свою жизнь в концентрационных лагерях. Спорт всегда был с политикой", – подчеркнул эксперт.

Борис Тизенгаузен о действиях МОК: смотреть видео

Понимают, но делают вид, что нет

Те, кто не отрицает возможность участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде – автоматически становятся соратниками режима убийц, уверен политтехнолог. И это уже попытка вернуть Россию в то же число цивилизованных стран.

Они прекрасно это понимают, но делают вид такой европейский, что это спортсмены, они годами тренировались. Это тоже санкции. Представьте, что украинский спортсмен вынужден будет подниматься с россиянином на пьедестал – я этого не представляю. Это исключительно деньги и жлобство,

– сказал он.

Решение МОК: что известно