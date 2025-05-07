ВСУ не дают росссиянам дойти до Днепропетровщины: какова ситуация на Новопавловском направлении

В зоне ответственности тактической группы "Угледар" россияне увеличили количество разведывательных полетов. С 30 апреля по 6 мая враг стал запускать вдвое больше дронов.

Об этом рассказывает представитель тактической группы "Угледар" подполковник Алексей Бельский, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на границе Донецкой и Днепропетровской областей

Противник активно применяет FPV-дрон и штурмует позиции ВСУ. Украинские защитники отражают наступления и успешно уничтожают вражеские БпЛА средствами радиоэлектронной борьбы.

Так за неделю оккупанты только на Новопавловском направлении использовали 3710 FPV-дронов. Рекордное количество россияне применили 4 мая - 664 единицы за день. По данным военных, защитники сбивают 96% этих беспилотников.

Количество штурмовых действий противника также возросло. Россияне совершили 428 атак, они движутся преимущественно пешком или используют мобильные транспортные группы от 2 до 50 мотоциклов и багги.

Российская армия дальше пытается дойти до административной границы Донецкой и Днепропетровской областей и разместить там свой "триколор" до 9 мая. Но практически враг не имеет никакого успеха на этом направлении.

Из-за отсутствия полноценного пополнения и большого количества погибших и раненых, россияне начали отправлять на штурмы делопроизводителей, такелажников, мостоукладчиков, музыкантов военных оркестров, кинологов, саперов, артиллеристов,

– рассказали в тактической группе "Угледар"

Штурмовые группы противника попадают под украинскую авиаразведку. Артиллерия, бомберы и FPV-дроны обезвреживают врагов еще на подступах к украинским позициям. Военнослужащие ТГр "Угледар" в течение 30 апреля – 6 мая уничтожили:

2051 оккупанта;

24 единицы артиллерийской техники;

6 танков;

2 боевых бронированных машин;

209 единиц багги, квадроциклов, авто- и мототехники;

6 складов боеприпасов.

Военные успешно уничтожают врага на Новопавловском направлении / Скриншоты с видео

Защитники сейчас проводят акцию "Освободи ДНР до 9 мая или иди в ад".