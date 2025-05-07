Про це розповідає речник тактичної групи "Вугледар" підполковник Олексій Бєльський, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей

Противник активно застосовує FPV-дрон та штурмує позиції ЗСУ. Українські захисники відбивають наступи та успішно знищують ворожі БпЛА засобами радіоелектронної боротьби.

Так за тиждень окупанти лише на Новопавлівському напрямку використали 3710 FPV-дронів. Рекордну кількість росіяни застосували 4 травня - 664 одиниці за день. За даними військових, оборонці збивають 96% цих безпілотників.

Кількість штурмових дій противника також зросла. Росіяни здійснили 428 атак, вони рухаються переважно пішки або використовують мобільні транспортні групи від 2 до 50 мотоциклів та баггі.

Російська армія далі намагається дійти до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей та розмістити там свій "триколор" до 9 травня. Але практично ворог не має жодного успіху на цьому напрямку.

Через відсутність повноцінного поповнення та велику кількість загиблих та поранених, росіяни почали відправляти на штурми діловодів, такелажників, мостоукладальників, музикантів військових оркестрів, кінологів, саперів, артилеристів,

– розповіли в тактичній групі "Вугледар"

Штурмові групи противника потрапляють під українську авіарозвідку. Артилерія, бомбери та FPV-дрони знешкоджують ворогів ще на підступах до українських позицій. Військовослужбовці ТГр "Вугледар" протягом 30 квітня – 6 травня знищили:

2051 окупанта;

24 одиниці артилерійської техніки;

6 танків;

2 бойових броньованих машин;

209 одиниць баггі, квадроциклів, авто- та мототехніки;

6 складів боєприпасів.

Військові успішно нищать ворога на Новопавлівському напрмяку / Скриншоти з відео

Захисники наразі проводять акцію "Звільни ДНР до 9 травня або прямуй до пекла".