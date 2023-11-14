Есть только одна причина, почему россияне идут на войну против Украины, и это не идея

Напишу об очень важной вещи – мотивации этой войны. Причем не с нашей стороны. С нами все понятно – мы либо выживем, либо исчезнем. Здесь нет третьего варианта, кто бы и как его ни искал. Если они доберутся до нашего горла, то проект "Независимая Украина" можно считать уничтоженным. Поверьте, еще одного шанса не будет, Россия его не даст.

Итак, о мотивации. Россия сегодня в краткосрочной перспективе не способна победить Украину. Блицкриг провален, позиционная война не приведет к стратегическим успехам. Заявленные цели – все эти денацификации, демилитаризации – надуманы и недостижимы. С таким же успехом и содержанием можно говорить об обязательной "дефекации, деперсонализации и детерминизации". Слова здесь не имеют значения.

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Война – лучшее, что могло произойти с россиянами

Взглянем на факты. Захват Россией украинских территорий – от Сяна до Дона – невозможен даже теоретически, на это нет сил и возможностей. Если мы, конечно, сдадимся, то другое дело, но украинцы сдаваться не собираются.

Содержание ворованного будет жрать колоссальные ресурсы агрессора так, что любая саранча начнет завидовать. Это здорово, но есть одно "но". Этих ресурсов много. Очень много. Они практически безграничны на временном промежутке в 25 – 30 – 40 лет. Россия уже военизирует экономику, включает те же пресловутые внутренние резервы.

Это богатая ресурсная страна, далеко не Северная Корея. Россия способна прожить под санкциями десятки лет без критической утраты качества жизни большинства населения. Нефть, газ, продукты питания есть и никуда не денутся, а без айфонов можно обойтись. Подавляющее большинство населения не почувствует разницу.

В первую очередь потому, что о лучшем качестве жизни до войны могли говорить исключительно крупные города и развитые регионы. В общем, на миллионах квадратных километров жизнь принципиально не изменялась. Итак, подходим к самому главному.

Летом 1914 года военный министр России сказал императору Николаю: "Государь, война – это лучшее, что может произойти с Россией". Сегодня эта фраза звучит более чем актуально. Нынешняя война для множества граждан России – социальный лифт невиданной мощи. Огромный успех, постучавший к ним в дверь. Счастье, дарящее дорогу в светлое будущее.

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Недавно мне написал мой добрый знакомый русский кинорежиссер. Он увидел, какие деньги платят тем, кто едет убивать в Украину. Увидел и был в шоке. Он сейчас столько не зарабатывает. Это огромные деньги. Не для потребителей тыквенной латте, которые покупают себе ламбо под цвет туфель, конечно. Но для обычного российского гражданина, привыкшего брать у тещи 300 рубчиков на пятничную водку, это как синя птица, севшая на плечо.

Это половина годовой зарплаты, а то и целая годовая зарплата за месяц войны, это огромные деньги за возможные увечья, которые рядовой россиянин не смог бы заработать за годы. Это, наконец, огромные "гробовые", если уж совсем не повезет. Ой, какие гробовые! За живого бы десятую долю не дали, даже при разборке на органы! Тот случай, когда украинская пуля может обеспечить всю семью, превратив несчастливый брак в долгие годы благосостояния.

Социальный лифт по-русски

Идеология здесь вторична. На эту войну Россия идет за деньги, придумывая разные причины и лозунги в ее оправдание. Эти причины ничего общего с реальностью не имеют, но играют роль для дальнейшей фальсификации истории, отбеливания сотен тысяч убийц и мародеров к светлым образам борцов с нацизмом и НАТО. России не привыкать фальсифицировать историю. Этим приёмом пользуется постоянно.

Мы ищем в этой войне противостояние идеологиям, глубокий исторический аспект, борьбу мировых устройств и конфликт цивилизаций. А Россия просто платит деньги маргинализированной части населения за убийство граждан соседней страны и выпускает из тюрем тысячи заключенных, чтобы они делали то, что соответствует их внутренним установкам – убивали украинцев.

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Речь идет о сотнях тысяч людей, об огромном мобилизационном ресурсе, который не надо вдохновлять. Ему все равно кого убивать: украинцев, казахов, грузинов, эстонцев или американцев. Ему заплатили. Если мы перестанем натягивать высоконравственную сову на русский квадратный глобус, то все станет на свои места.

Мы сражаемся с наемниками, а не с идеологически мотивированным врагом. И тогда Буча уже не кажется неожиданностью, а становится обычным кошмаром. Город, который отдали банде на ограбление. Помните, очереди на почте отправить трофеи домой? Денацификация в действии. Ничего удивительного. Грабить, убивать и насиловать – это типичное поведение, вызванное временем, воспитанием и обстоятельствами.

Пройдет всего несколько лет, и мы услышим, что россияне сняли сотни фильмов и написали тысячи книг о "великом подвиге русского народа", о кровавой борьбе с НАТО, который чудом не напал раньше. Об украинских "нацистах". О "героях", вышедших из тюрем, чтобы грудью прикрыть родину от посягательств мирового зла. Мировое зло любит рассказывать о своей невиновности. В России патриотизм просто покупается за деньги. А еще легче за большие деньги.

В принципе, Россия поступает разумно, утилизируя ненужную биомассу за фантики. Как это оправдать – другой вопрос. И нужно ли оправдывать вообще, сойдет ли и так? Для внутреннего использования оправдания излишни. Достаточно щедро заплатить. Жизнь в России всегда ценилась меньше, чем бутылка водки. Что уж говорить о китайском "Москвиче" или стиральной машине. Война – это тот социальный лифт, которого они заслужили. Но нам от этого не легче.