Россияне в июне 2025 года оккупировали более полтысячи квадратных километров, – DeepState
- В июне 2025 года российские войска оккупировали 556 квадратных километров украинской территории, больше всего на Новопавловском, Покровском направлениях и в Сумской области.
- По словам аналитиков, наступление врага обусловлено проблемами с личным составом, которые сейчас являются критическими для обеих сторон.
В июне российские войска оккупировали 556 квадратных километров украинской территории. Это стало худшим показателем в 2025 году.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Читайте также Генштаб впервые показал на картах боевых действий продвижение россиян в Сумской области
В DeepState рассказали о ситуации на фронте
По словам аналитиков DeepState, динамика мая, к сожалению, сохранилась и в июне.
Больше всего продвижений зафиксировали на Новопавловском (29%) и Покровском (27%) направлениях, а также на Сумщине (18%).
То есть, три четверти всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях (по 4 – 6% на отрезок),
– объяснили в DeepState.
По словам аналитиков, наступление врага обусловлено проблемами с личным составом, которые сейчас являются критическими для обеих сторон. В то же время у россиян еще остались резервы живой силы.
Тем временем снижение уровня механизации атак свидетельствует о трудностях врага с техникой, которую они пытаются компенсировать использованием мотоциклов и багги. Отдельные штурмовые действия силами одного – трех вражеских пехотинцев уже не является редкостью, и таких малых групп есть еще значительное количество.
Напомним, 1 июля в DeepState сообщили, что враг оккупировал село Коптево в Донецкой области. Также российская армия имела успехи возле 7 населенных пунктов.