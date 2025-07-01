Россияне в июне 2025 года оккупировали более полтысячи квадратных километров, – DeepState

В июне российские войска оккупировали 556 квадратных километров украинской территории. Это стало худшим показателем в 2025 году.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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В DeepState рассказали о ситуации на фронте

По словам аналитиков DeepState, динамика мая, к сожалению, сохранилась и в июне.

Больше всего продвижений зафиксировали на Новопавловском (29%) и Покровском (27%) направлениях, а также на Сумщине (18%).

То есть, три четверти всех продвижений были в трех местах. Последняя четверть приходится на другие участки фронта чуть ли не в равных пропорциях (по 4 – 6% на отрезок),

– объяснили в DeepState.

По словам аналитиков, наступление врага обусловлено проблемами с личным составом, которые сейчас являются критическими для обеих сторон. В то же время у россиян еще остались резервы живой силы.

Тем временем снижение уровня механизации атак свидетельствует о трудностях врага с техникой, которую они пытаются компенсировать использованием мотоциклов и багги. Отдельные штурмовые действия силами одного – трех вражеских пехотинцев уже не является редкостью, и таких малых групп есть еще значительное количество.

Сколько территорий оккупировали россияне / Фото: DeepState

Напомним, 1 июля в DeepState сообщили, что враг оккупировал село Коптево в Донецкой области. Также российская армия имела успехи возле 7 населенных пунктов.