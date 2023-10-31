Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что оккупанты не имеют представления и понимания о военном разрешении этой войны.

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Какова цель россиян

Однако военный эксперт предположил, какие могут быть ожидания и дальнейшие действия противника.

У них есть 2 военных решения, которые сводятся к первоочередному моменту: остановить украинское контрнаступление любой ценой. Это единственная на сегодняшний день цель врага,

– подчеркнул он.

В то же время россияне намерены захватить новые территории и подать это как огромную помощь, которую нужно праздновать месяца три.

Тогда новогодний запой перетечет в эйфорию вплоть до президентских выборов в России (они предстоят в марте 2024 года – 24 Канал),

– отметил Мусиенко.

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Второе решение очевидно: враг планирует встать на определенные линии фронта и максимально сопротивляться, чтобы украинские силы не продвинулись и не смогли отвоевать территории.

Это цель россиян, заметил Александр Мусиенко, и под нее они пытаются постоянно перегруппировываться, подбирать личный состав, ведь у них есть отдельные бригады, недовооруженные на 30 – 40%. А вот живую силу они имеют и подразделения ею укомплектованы на 100%.

Враг сейчас делает ставку на:

прежде всего – живую силу;

авиацию;

артиллерию;

бронетехнику.

Обратите внимание! Российская группировка, дислоцированная на оккупированной Херсонщине, получила новое командование. Вместо Олега Макаревича ее возглавил заместитель командующего российскими войсками в Украине Михаил Теплинский. Это назначение может быть связано с активизацией украинских сил с целью возобновления контроля над оккупированным восточным берегом Днепра. А для россиян удержание этих территорий сверхважно.

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