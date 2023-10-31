Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зазначивши, що окупанти не мають уявлення та розуміння про військове розв'язання цієї війни.

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Яка мета росіян

Проте військовий експерт припустив, які можуть бути очікування та подальші дії противника.

У них є 2 військових рішення, які зводяться до першочергового моменту: зупинити український контрнаступ за будь-яку ціну. Це єдина на сьогодні мета ворога,

– наголосив він.

Водночас росіяни мають намір захопити нові території та подати це як величезну допомогу, яку треба святкувати місяці зо три.

Тоді новорічний запій перетече в ейфорію аж до президентських виборів в Росії (вони мають відбутися у березні 2024 року – 24 Канал),

– зазначив Мусієнко.

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Друге рішення очевидне: ворог планує стати на певні лінії фронту та максимально чинити опір, щоб українські сили не просунулись та не змогли відвоювати території.

Це мета росіян, зауважив Олександр Мусієнко, і під неї вони намагаються постійно перегруповуватись, добирати особовий склад, адже у них є окремі бригади, які є недоозброєнні на 30 – 40%. А ось живу силу вони мають та підрозділи нею укомплектовані на 100%.

Ворог зараз робить ставку на:

насамперед – живу силу;

авіацію;

артилерію;

бронетехніку.

Зверніть увагу! Російське угруповання, що дислоковане на окупованій Херсонщині, отримало нове командування. Замість Олега Макаревича його очолив заступник командувача російськими військами в Україні Михаїл Теплинський. Це призначення може бути пов'язане з активізацією українських сил з метою відновлення контролю над окупованим східним берегом Дніпра. А для росіян утримання цих територій є надважливим.

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