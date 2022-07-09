россияне значительно "отстают от графика": в Пентагоне отметили контрнаступления ВСУ
Источник:Минобороны США
В США подчеркивают, что российская армия значительно отстает от своего "графика захвата Украины". Планы оккупантов существенно притормозили успешные контрнаступления ВСУ.
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что россияне достигают ограниченного и высокозатратного прогресса. При этом – только на определенных небольших участках Донбасса.
Важно россия не уничтожила ни одного HIMARS, все комплексы участвуют в боях, – Пентагон
Успешные контрнаступления ВСУ
Так, россияне действительно отстают от своих терминов, они не достигают целей. В Пентагоне отметили, что украинские силы начали осуществлять эффективные локальные контрнаступления.
ВСУ успешно используют системы HIMARS, чтобы помешать россиянам продвигаться даже там, где они так сложно и медленно наступали.
Поэтому мы вообще не видим, чтобы россия выигрывала это сражение,
– подытожили в Минобороны США.
США передадут еще больше HIMARS
Вечером 8 июля в Белом Доме заявили о еще одном пакете вооружений для Украины стоимостью 400 миллионов долларов. Туда вошли 4 новых системы HIMARS. Указ уже подписал президент США Джо Байден. Кроме этих систем ВСУ получат и другое вооружение:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS,
- 3 тактические машины для эвакуации техники,
- 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы,
- подрывные боеприпасы,
- контрбатарейные системы,
- запчасти и другое оборудование.
Президент Владимир Зеленский сразу поблагодарил Штаты. Он отметил, что очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – первостепенные потребности ВСУ. Именно это помогает давить на врага.
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