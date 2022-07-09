россияне значительно "отстают от графика": в Пентагоне отметили контрнаступления ВСУ

В США подчеркивают, что российская армия значительно отстает от своего "графика захвата Украины". Планы оккупантов существенно притормозили успешные контрнаступления ВСУ.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что россияне достигают ограниченного и высокозатратного прогресса. При этом – только на определенных небольших участках Донбасса.

Важно россия не уничтожила ни одного HIMARS, все комплексы участвуют в боях, – Пентагон

Успешные контрнаступления ВСУ

Так, россияне действительно отстают от своих терминов, они не достигают целей. В Пентагоне отметили, что украинские силы начали осуществлять эффективные локальные контрнаступления.

ВСУ успешно используют системы HIMARS, чтобы помешать россиянам продвигаться даже там, где они так сложно и медленно наступали.

Поэтому мы вообще не видим, чтобы россия выигрывала это сражение,

– подытожили в Минобороны США.

США передадут еще больше HIMARS

Вечером 8 июля в Белом Доме заявили о еще одном пакете вооружений для Украины стоимостью 400 миллионов долларов. Туда вошли 4 новых системы HIMARS. Указ уже подписал президент США Джо Байден. Кроме этих систем ВСУ получат и другое вооружение:

дополнительные боеприпасы для HIMARS,

3 тактические машины для эвакуации техники,

155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы,

подрывные боеприпасы,

контрбатарейные системы,

запчасти и другое оборудование.

Президент Владимир Зеленский сразу поблагодарил Штаты. Он отметил, что очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – первостепенные потребности ВСУ. Именно это помогает давить на врага.

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