Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты стремятся взять под контроль еще один населенный пункт в Донецкой области.

Смотрите также Россия перекинула остатки вагнеровцев под Авдеевку: в ВСУ привели доказательства

Что хотят захватить россияне

Враг наиболее активен на Марьинском и Авдеевском направлениях. В частности, пытается оцепить Авдеевку, и сейчас у него появилась задача – он пытается зайти в Новомихайловку, чтобы полностью ее взять,

– отметил Штупун.

Ситуация возле Новомихайловки Донецкой области: смотрите на карте

Три дня подряд враг применяет много авиации (41 случай), ведет активные штурмовые действия Только за воскресенье 14 января был 51 случай боестолкновений.

Именно эту цифру Штупун назвал среднестатистической. Уже в течение недели в операционной зоне ОСГВ "Таврия" ежесуточно россияне по 50 раз лезут на позиции Сил обороны. Это в основном пехотные штурмы, в одной атаке может быть 10 – 15 человек.

Также оккупанты активнее применяют бронетехнику.

Что известно об использовании россиянами химического оружия

Его в среднем используют два-три раза в день. Задействуют хлорпикриновые (так называемые слезоточивые) гранаты К-51, вызывающие раздражение кожи и слезотечение., в большой концентрации – рвоту и затруднение дыхания.

Оккупанты пытаются бросить К-51 в блиндаж, применяют, когда им нужно провести ротацию на передовых позициях или во время штурмов.

Летальные случаи пока не фиксировали. Сама по себе граната не вызывает смерть, но это возможно, если у человека есть аллергия.

По словам Штупуна, противогаз помогает против таких гранат, а значительных потерь вследствие их использования нет.

Смотрите также Оккупанты пытаются перехватить инициативу: Сырский очертил цели ВСУ и России на фронте

Какая ситуация на фронте