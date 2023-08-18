Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. Слабое место российских кораблей – двигатели, для ремонта которых нужны настоящие предприятия и специалисты.

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Слабое место российских кораблей

Время от времени российские корабли выходят из строя из-за атак, в частности, морскими дронами. Для их ремонта оккупантам нужны оригинальные запчасти от производителя, которые они закупали за границей.

"Слабое место их кораблей – двигатели. Для маленьких кораблей они их покупали в Германии. Для больших – в Украине. Сейчас и там, и там доступ перекрыт. Что-то они пытались покупать у Китая и делать самостоятельно. Возможно, небольшие детали они смогут печатать, но не знаю, спасет ли это их. Скорее всего – это медийный ход, чтобы показать технологии", – объяснил военный эксперт.

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В частности, 3D-технологии вряд ли спасут и пресловутый десантный корабль оккупантов "Оленегорский горняк". Напомним, что в начале августа его поразил морской дрон. В результате произошли серьезные повреждения корабля. Россияне едва смогли его отбуксировать к побережью. Эксперты предполагают малую вероятность возврата корабля во флот.

Проблема с "Оленегорским горняком", если там серьезное повреждения двигателей, то они производились в Польше и сейчас их невозможно получить. Плюс там многие другие составляющие: эклектические станции, кабельтрассы, важные другие агрегаты. Для них принтер не потянет,

– резюмировал Рыженко.

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