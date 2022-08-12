На направлении Покровское – Бахмут у врага частичный успех, пытается закрепиться, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
российские военные пытаются захватить город Бахмут, имеющий важное логистическое значение. В пятницу, 12 августа, у захватчиков был частичный успех на Бахмутском направлении.
В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что враг имел частичный успех на направлении Покровское – Бахмут. Как подчеркнули в Генштабе, оккупанты пытаются закрепиться.
Кстати Почему оккупантам не удается взять трассу Лисичанск-Бахмут: военный эксперт назвал причины
На Бахмутском направлении враг задействовал разнокалиберную артиллерию
В сообщении Генштаба ВСУ говорится, что на Бахмутском направлении оккупанты 12 августа задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выимка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка.
Кроме того, были зафиксированы авиаудары возле Выимки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.
Сообщается, что российские захватчики пытались вести разведку возле Спорного, но украинские воины нанесли огненное поражение и обезвредили врага.
Наступательными и штурмовыми действиями российские оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших подразделений и продвинуться в направлениях населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка, Выемка, Яковлевка, Кодема, Вершина и Зайцево. Понесли потери и хаотично отошли. В отдельных районах продолжаются боевые действия,
– сообщили в Генштабе.
У врага был частичный успех на направлении Горловка – Зайцево
- Утром 12 августа в Генштабе ВСУ докладывали, что захватчики в результате наступления имели частичный успех на направлении Горловка – Зайцево. Это тоже Бахмутское направление.
- Следует отметить, что россияне пытаются захватить Бахмут, поэтому под огнем врага не только украинские военные, но и мирные люди.
- В четверг, 10 августа, россияне ударили по Бахмуту кассетными снарядами. В результате кровавой атаки врага погибли 7 гражданских, еще 6 – получили ранения.
Узнайте больше – российские войска прямо наступают на Бахмут: смотрите видео