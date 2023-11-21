Россияне имитируют большое наступление на фронте, и к Новому году они не успокоятся

Ближе к второй половине ноября российское командование интенсифицировало штурмовые действия в ряде участков. Так враг создает визуализацию какого-нибудь большого наступления по всей линии фронта, хотя это не так.

Наиболее опасной зоной их наступления была, есть и остается Авдеевка. На других участках не легче, но есть несколько другая функциональная ситуация у врага.

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Купянск

В районе Купянска на Синьковку оказывают давление подразделения 25, 138 ОМСБр из состава 6 армейского корпуса, а на Песчаное – 7 ОМСП из состава 11 армейского корпуса. Главной задачей в этой локации для них является завладение господствующими высотами, но их штурмы на этом этапе завершаются провалом.

В целом картина на Лимано-Купянской оси в вопросе наступательных возможностей оккупантов не меняется. У них есть количество, но серьезный вопрос к качеству, а именно – комплектации, позволяющей эффективно наступать. Этот важный фактор проявил себя прошлым летом, когда россияне также активно полезли на Лиман, Борову и Купянск, понеся в результате серьезные потери и практически не имея достижений.

Оборонный функционал позволяет наступать, однако результат вызывает бурные дискуссии. Был бы наступательный функционал, поверьте, была бы совсем другая картина.

Однако это не значит, что от этого нашим ребятам легко – нет. Отсутствие полноценного наступательного потенциала заставляет оккупантов использовать то, чем они дорожат меньше всего, – человеческий ресурс в большом количестве.

Бахмут

Под Бахмутом, в районе Клещиевки это особенно ощутимо. Возобновившиеся волнообразные штурмы буквально устилают поля трупами российских военных. Но системность свидетельствует, что на ряду направлений командование на местах получило приказ наступать. Оккупанты пытались прощупать нашу оборону в направлении на Бондарное силами 137 парашютно-десантного полка из состава 106 воздушно-десантной дивизии.

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Россияне не оставляют попыток действовать на направлении Андреевки. Для усиления этих действий под Одрадовку загнали подразделения 83 ОДШБр. Также там заметили 89-й танковый полк 3 армейского корпуса, который, скорее всего, в ближайшее время будет привлечен на Андреевском направлении.

Очевидно, что этот приказ обусловлен необходимостью получить какой-либо результат к выступлению Владимира Путина. Отбить Клищиевку – показать, что они могут возвращать утраченные позиции. Прорваться в Купянск – подарить надежду на новые победы в 2024 году. Захватить Авдеевку…

Авдеевка

Оккупанты пытаются расползаться слева от железной дороги, не имея возможности основательно закрепиться справа. 9 ОМСБр бросается в направлении Уманского из Водяного, а из Песков пытаются давить на Первомайское.

Продолжается концентрация сил для очередной волны наступления с целью прорыва направо железной дороги, с последующим захватом сел Степное и Северное.

К Новому году интенсивность атак не уменьшится

Вся линия столкновений оживилась в последние недели. Интенсивность действий катализируется командованием оккупантов в попытке прощупать слабое место в обороне Сил обороны Украины и преподнести успех на этой локации как определенную победу, эпическое достижение.

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С учетом одновременно активизации, даже на тех участках, на которых у россиян мало шансов достичь хоть какого-то результата, можно говорить, что у врагов нет полной информации о возможностях украинских войск.

Отдельный разговор касается того, что эта активизация происходит в период ухудшения погодных условий, что также усложняет врагу выполнение поставленных задач. Но опять же вопрос потерь и условий, в которых ведутся штурмовые действия, не беспокоят командование оккупантов. По меньшей мере, к Новому году интенсивность атак не снизится.