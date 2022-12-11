Чувствуют дыхание ВСУ: оккупанты ищут в Крыму желающих копать окопы в Мелитополе
Источник:"РИА-Мелитополь"
В оккупированном Мелитополе все чаще происходит "хлопок". Поэтому россияне уже начинают рыть окопы и даже ищут для этого людей в Крыму.
Мелитопольские СМИ сообщают, что у оккупантов началась настоящая паника из-за контрнаступление ВСУ. В распоряжении журналистов оказалось объявление от крымчан, которое оккупанты распространяют во всех своих социальных сетях.
Кстати Из Мелитополя есть сразу 3 хорошие новости: интересные подробности из оккупированного города
Оккупанты строят линию обороны
Россияне ищут чернорабочих в оккупированном Крыму. В объявлении говорится, что нужно выполнять земельные работы, работать с трактором и устанавливать деревянные щиты или пирамиды. Все говорит о том, что россияне строят линию обороны.
При этом оккупанты обещают сказочные условия работы: проживание за счет работодателя, трехразовое питание, с каждым обещают заключить договор и платить не менее 5 тысяч рублей в день.
Работать придется по 11 часов в день с 10 по 20 декабря. В то же время, россияне ничего не говорят об опасности такой работы.
Оккупанты роют окопы в Крыму
- После очередного "хлопка" в Крыму оккупанты начали рыть окопы на побережье полуострова. Траншеи уже выкопали на пляжах в поселке Черноморское. Вдоль окопов дежурит местная полиция.
- Как известно, утром 10 декабря стало известно о пожаре во временно оккупированном Крыму. Она охватила казармы, где размещали мобилизованных русских оккупантов. По предварительным данным, говорится о сотнях или даже тысячах российских военных.
- В ВСУ уже прокомментировали рытье окопов в Крыму. Там заявили, что это просто метод отвлечения личного состава от того, что на самом деле происходит.