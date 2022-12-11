Чувствуют дыхание ВСУ: оккупанты ищут в Крыму желающих копать окопы в Мелитополе

11 декабря 2022, 21:00
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Источник:

"РИА-Мелитополь"

В оккупированном Мелитополе все чаще происходит "хлопок". Поэтому россияне уже начинают рыть окопы и даже ищут для этого людей в Крыму.

Мелитопольские СМИ сообщают, что у оккупантов началась настоящая паника из-за контрнаступление ВСУ. В распоряжении журналистов оказалось объявление от крымчан, которое оккупанты распространяют во всех своих социальных сетях.

Кстати Из Мелитополя есть сразу 3 хорошие новости: интересные подробности из оккупированного города

Оккупанты строят линию обороны

Россияне ищут чернорабочих в оккупированном Крыму. В объявлении говорится, что нужно выполнять земельные работы, работать с трактором и устанавливать деревянные щиты или пирамиды. Все говорит о том, что россияне строят линию обороны.

При этом оккупанты обещают сказочные условия работы: проживание за счет работодателя, трехразовое питание, с каждым обещают заключить договор и платить не менее 5 тысяч рублей в день.

Работать придется по 11 часов в день с 10 по 20 декабря. В то же время, россияне ничего не говорят об опасности такой работы.

Оккупанты роют окопы в Крыму

  • После очередного "хлопка" в Крыму оккупанты начали рыть окопы на побережье полуострова. Траншеи уже выкопали на пляжах в поселке Черноморское. Вдоль окопов дежурит местная полиция.
  • Как известно, утром 10 декабря стало известно о пожаре во временно оккупированном Крыму. Она охватила казармы, где размещали мобилизованных русских оккупантов. По предварительным данным, говорится о сотнях или даже тысячах российских военных.
  • В ВСУ уже прокомментировали рытье окопов в Крыму. Там заявили, что это просто метод отвлечения личного состава от того, что на самом деле происходит.
Автор: Михайло Гема