Чувствуют дыхание ВСУ: оккупанты ищут в Крыму желающих копать окопы в Мелитополе

В оккупированном Мелитополе все чаще происходит "хлопок". Поэтому россияне уже начинают рыть окопы и даже ищут для этого людей в Крыму.

Мелитопольские СМИ сообщают, что у оккупантов началась настоящая паника из-за контрнаступление ВСУ. В распоряжении журналистов оказалось объявление от крымчан, которое оккупанты распространяют во всех своих социальных сетях.

Кстати Из Мелитополя есть сразу 3 хорошие новости: интересные подробности из оккупированного города

Оккупанты строят линию обороны

Россияне ищут чернорабочих в оккупированном Крыму. В объявлении говорится, что нужно выполнять земельные работы, работать с трактором и устанавливать деревянные щиты или пирамиды. Все говорит о том, что россияне строят линию обороны.

При этом оккупанты обещают сказочные условия работы: проживание за счет работодателя, трехразовое питание, с каждым обещают заключить договор и платить не менее 5 тысяч рублей в день.

Работать придется по 11 часов в день с 10 по 20 декабря. В то же время, россияне ничего не говорят об опасности такой работы.

Оккупанты роют окопы в Крыму