Месть за аэродромы: в Воздушных силах объяснили, почему россияне ночью ударили "Искандерами"

18-19 октября россияне запустили 17 враждебных целей по Украине. Среди них 8 баллистических ракет.

В частности, оккупанты ударили по Украине 5 "Искандерами-М". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, с чем это может быть связано.

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"Не переварили" удары по аэродромам

Очередная массированная атака россиян продолжалась вечером 18 по 5 утра 19 октября. За этот период враг атаковал восточные и юго-восточные области Украины 8 ракетами и 9 ударными беспилотниками

Внимание привлекает то, что россияне стали чаще применять "Искандеры". Юрий Игнат отметил, что использование этого типа баллистики можно объяснить ответом на удары ВСУ по аэродромам оккупированных Луганска и Бердянска. Напомним, в результате этих атак были уничтожены и повреждены десяток вражеских вертолетов, также есть погибшие и среди российских пилотов. Спикер отметил, что это типичная реакция оккупантов на их собственные промахи.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что, к сожалению, силам ПВО удалось сбить только одну управляемую ракету X-59.

Он напомнил, что сбивать баллистику непросто.

Против баллистики нам нужны средства, которых у нас, к сожалению, мало. Это, в частности, тот самый Patriot, который прекрасно справляется как с "Кинжалами", так и с "Искандерами",

– подчеркнул Игнат.

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