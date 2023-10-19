Месть за аэродромы: в Воздушных силах объяснили, почему россияне ночью ударили "Искандерами"
18-19 октября россияне запустили 17 враждебных целей по Украине. Среди них 8 баллистических ракет.
В частности, оккупанты ударили по Украине 5 "Искандерами-М". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, с чем это может быть связано.
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"Не переварили" удары по аэродромам
Очередная массированная атака россиян продолжалась вечером 18 по 5 утра 19 октября. За этот период враг атаковал восточные и юго-восточные области Украины 8 ракетами и 9 ударными беспилотниками
Внимание привлекает то, что россияне стали чаще применять "Искандеры". Юрий Игнат отметил, что использование этого типа баллистики можно объяснить ответом на удары ВСУ по аэродромам оккупированных Луганска и Бердянска. Напомним, в результате этих атак были уничтожены и повреждены десяток вражеских вертолетов, также есть погибшие и среди российских пилотов. Спикер отметил, что это типичная реакция оккупантов на их собственные промахи.
Кроме того, Игнат подчеркнул, что, к сожалению, силам ПВО удалось сбить только одну управляемую ракету X-59.
Он напомнил, что сбивать баллистику непросто.
Против баллистики нам нужны средства, которых у нас, к сожалению, мало. Это, в частности, тот самый Patriot, который прекрасно справляется как с "Кинжалами", так и с "Искандерами",
– подчеркнул Игнат.
"Прилеты" Бердянска и Луганска: что известно
- 17 октября ночью украинские военные впервые использовали дальнобойные ракеты ATACMS для поражения аэродромов в Бердянске и Луганске. Там были уничтожены девять вертолетов разных модификаций, специальная техника, которая была на аэродромах, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов.
- В ВСУ тем временем рассказали, как может повлиять удар по аэродрому в Бердянске на ситуацию на фронте, в частности, на Мелитопольском направлении, где украинцы продолжают наступательные действия. Говорят, что в долгосрочной перспективе на этом участке фронта может уменьшиться количество российских авиаударов.