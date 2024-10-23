Оккупанты начали использовать бронемашины БРДМ-2 на фронте: какая причина

Аналитики с помощью спутниковых снимков зафиксировали, что россияне начали изымать с военных складов бронированные автомобили БРДМ-2. Это свидетельствует о том, что оккупантам на фронте не хватает бронированных машин.

Об этом пишет Defence24. Россияне несут значительные потери и используют запасы техники, накопленной еще во времена СССР.

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Враг задействовал БРДМ-2 для войны в Украине

Отмечается, что БРДМ-2 размещались на базах длительного хранения военной техники под номерами: 22, 111, 111 6018. Часть этих машин после расконсервации отправляется на ремонт и модернизацию на мощностях 103-го бронетанкового ремонтного завода.

Массовое возвращение на службу сохраненных БРДМ-2 может свидетельствовать о том, что на фронте начинает не хватать других бронированных машин, таких как бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82, замечает издание.

Справка. БРДМ-2 – это патрульно-разведывательный транспорт и не подходит для роли бронетранспортера из-за слишком малой вместимости боевого отделения, в котором может разместиться лишь экипаж из четырёх человек. Однако эти машины могут служить преимущественно как огневая поддержка пехоты, используя свое вооружение в виде крупнокалиберного пулемета КПВТ калибра 14,5 мм и универсального пулемета ПКТ калибра 7,62 мм.

Напомним, в чем на 21 октября Силы обороны уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК "Бук-М3" в 60 км от линии фронта. Этот комплекс, как говорят россияне, способен сбивать любые воздушные цели на расстоянии от 2,5 до 70 километров. Впрочем, дрон ВСУ система сбить не смогла.