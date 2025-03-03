Противодействия не имеем ни мы, ни россияне: в чем опасность от дронов на оптоволокне

Оккупанты все активнее применяют беспилотники на оптоволокне и FPV-дроны. Это означает, что враг понял, как качественно их использовать. Также это может свидетельствовать о том, что россияне наладили производство этих дронов и самого оптоволокна.

Противодействия к таким беспилотникам нет ни у ВСУ, ни у захватчиков. Об этом 24 Каналу рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й Бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш.

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"Каждый применяет свое"

Андрей Отченаш отметил, что когда раньше наши бойцы использовали систему радиоэлектронной борьбы, ехали на позицию, то были уверены примерно на 50%, что она сработает, и коптер упадет. Сейчас системы РЭБ не действуют против дронов с оптоволокном. Он дальше будет лететь, потому что не зависит от радиосвязи.

Поэтому нужно находить системы противодействия дронам с оптоволокном и применять собственные. В то же время важно найти метод, как не дать врагу давать лучший результат.

Нет противодействия сейчас у обеих сторон. Каждый пытается использовать что-то свое. Самый популярный метод пока – это ружья разного вида. Обычные ружья, которые ранее использовались для охоты, сейчас достаточно хорошо себя показывают именно в охоте против FPV-дронов различного типа,

– пояснил командир.

Также россияне активно начинают применять большое количество сетей. Есть видео, где они на 2 километра сделали прикрытие из сеток, туда FPV-дрону очень трудно залететь. Но в то же время если это оптоволокно, без потери связи, он может там маневрировать.

И оккупанты, и украинская армия нашли только метод, как поражать противоположную сторону, но как противодействовать этой системе – трудно сказать. Силы обороны Украины были первыми, кто применил обычный FPV-дрон на радиочастотах против FPV-дрона на оптоволокне. У них это удачно получилось.

Враг учится

Враг применяет примерно 3 – 5 тысяч FPV-дронов ежемесячно на линии, где оборону держит бригада "Рубеж". Это показывает, что у противника нет дефицита этих беспилотников. Кроме дронов с оптоволокном, очень часто есть беспилотники на стандартных радиочастотах. Поэтому они не имеют определенной результативности.

Качество пилотов противника сейчас меньше, чем качество пилотов Сил обороны Украины. Но в то же время они учатся. Конечно, все ситуативно. Потому что когда приезжают определенные спецназовцы, которые летают на FPV-дронах исключительно классифицировано, которые используют те дроны, которые им нужно, то там результат опять совсем другой. Они очень быстро учатся и показывают хороший результат,

– сказал Отченаш.

По его словам, не стоит недооценивать россиян. Более того нужно учиться у врага, видеть, как он работает, возможно, брать что-то для себя. Тогда украинские защитники смогут показать им хороший ответ и стать на голову выше.